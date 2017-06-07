Turkcell Akademi SAAS Öğrenme Yönetim Platformu

Turkcell Akademi Öğrenme Yönetim Platformu Turkcell Teknoloji, Turkcell çalışanlarının gelişim ve eğitim ihtiyaçları konusunda destek olan Turkcell Akademi için özel bir yazılım geliştirdi. Bu yazılım, daha sonra diğer firmaların kendi çalışanlarının da kullanabilmesi amacıyla eğitim içeriklerini ve eğitim planlamalarını yönetebildikleri SAAS bir öğrenme yönetim platformuna dönüştürüldü. SAAS platformunun sağladığı bir diğer imkan da kişisel gelişim içerikleriyle kendini geliştirmek isteyen herkesin kullanımına açık durumda olması. Tamamen yerli kaynaklarla Turkcell Teknoloji tarafından geliştirilen ve Turkcell Akademi uygulamasının altyapısını oluşturan SAAS platformunun oluşturulmasında 45 yerli mühendis 4 sene boyunca çalıştı ve 3 milyon satırın üzerinde yazılım kodu üretti.

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Kullanıcı deneyiminin üst seviyede olduğu ve multi tenant (eş zamanlı çoklu firma kullanımı) çalışabilen SAAS platformunda AngularJS, Java 8, Hibernate, JPA, Maven, Jenkins gibi güncel teknolojiler kullanılıyor. Platformun altyapısını oluşturduğu Turkcell Akademi’de şu ana kadar 5.2 Milyon kullanıcı eğitim içeriklerinden faydalandı, 34 Milyon sayfa görüntülendi, 1.4 Milyon defa app indirildi. Ayrıca 150+ firma, platformu kurumsal eğitim ihtiyaçları için kullanıyor. Bu performans ihtiyaçlarını karşılamak üzere anlık 10 bin kullanıcıya destek verebilen, 9 fiziksel ve 3 sanalsunuculu, tam yedekli ve multi instance çalışabilen bir teknoloji bulunuyor. Platformun sorunsuz çalışması için 250’den fazla noktada özel yazılımlarla 7/24 takip yapılıyor. Sistemde ayrıca tam coğrafi yedeklilik bulunuyor. Platform mimarisi ise IOS, Android ile çalışan mobil cihazları, web ve mobil web teknolojilerini birlikte destekleyebilecek şekilde tasarlandı.

SAAS platformu, kullanıcıların Turkcell Akademi uygulaması içerisindeki eğitim içeriklerine zaman, mekan ve cihazdan bağımsız bir şekilde erişebilmesini sağlıyor. Ayrıca Turkcell dışındaki firmaların Turkcell’den bu altyapıyı alarak kendi akademi platformlarını oluşturmalarına olanak tanıyor. Bu sayede ilgili şirkete kurulum, geliştirme ve güvenlik gibi konularda ek maliyet çıkmıyor. Şirketler, altyapı satın alır almaz ilk günden itibaren hemen uygulamayı istedikleri gibi kullanabiliyor ve kendi eğitim içeriklerini oluşturabiliyor.

SAAS platformu sayesinde Turkcell Akademi uygulaması içerisinde yer alan video, e-öğrenme, PDF gibi eğitim içeriklerinin içerik yöneticileri tarafından eklenip güncellenebilmesi, son kullanıcıların bu içerikleri kullanabilmesi, sınav, anketler, sınıf içi eğitim planlamaları, gerçek zamanlı bilgilendirmeler gibi uygulamalar rahatlıkla yapılabiliyor. Turkcell Akademi’nin altyapısında kullanılan SAAS platformunun geliştirilmesiyle uygulamaya yeni ileri yetenekler de kazandırıldı. Makine öğrenmesi teknikleri ile öneri algoritması geliştirilerek kişiye özel eğitim içeriklerini önerme özelliği hayata geçti. Platformun ileriki dönemlerde daha da geliştirilmesiyle sesle diyalog, web’de eğitim ile ilgili üretilen büyük verinin analiziyle derin sinir ağları gibi yapay zeka algoritmalarını kullanarak öğrenen kişiyi daha yakından tanıyıp bilgi seviyesine göre adaptif öğrenmesini sağlama, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle daha etkileşimli ve verimli bir öğrenme deneyimi sunma gibi özelliklerinin uygulamaya eklenmesi sağlanacak.