Turkcell BiP ile hediye avına çık, sürprizleri kazan

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren yeni nesil iletişim ve eğlence platformu BiP ile Turkcelli’lere kazandırmaya devam ediyor. Turkcell müşterileri, yeni interaktif hediye avı ‘Sürpriz Nokta’ kampanyasıyla birbirinden özel hediyelerin sahibi olacak.

Turkcell, müşterileri için BiP işbirliği ile yepyeni bir kampanyaya imza atıyor. BiP üzerinden sunulan ‘Sürpriz Nokta’ kanalıyla Turkcell kullanıcıları, mobil cihazlarından hem dijital oyun oynayacak hem de birbirinden özel hediyeler kazanacak. Turkcell’liler ‘Sürpriz Nokta’ ile harita üzerinde saklanmış hediyeleri Armağan Emocan’la birlikte bulacak.

Kampanya kapsamında belirli lokasyonlarda konumlanan hediye paketlerini toplayan Turkcell müşterileri, aylık 5 GB’lık internetten 1 aylık fizy Premium üyeliğine, Turkcell içi 1000 dakika konuşmadan Turkcell’deki alışverişlerinde geçerli 50 TL’lik Paycell kullanımına kadar birçok farklı hediyeyi kazanma şansına sahip olacak.

Türkiye’nin her yerinde sadece BiP’ten bulunabilen hediyeler bırakan Turkcell, bu sayede binlerce hediyeyi müşterilerine ulaştıracak. Hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde çalışan BiP’in Keşfet bölümünde yer alan ‘Sürpriz Nokta’ kampanyasından tüm Turkcell müşterileri yararlanabilecek.

Hediyeler nasıl kazanılacak?

BiP’in Keşfet bölümünden Sürpriz Nokta kanalını takip edin.

Oyna butonuna tıklayın.

BiP’in konumunuzu algılama özelliğini aktif hale getirin.

Karşınıza çıkacak hediye haritasından konumunuza yaklaşın.

Ardından size en yakın hediyeyi bulun.

Bulduğunuz hediyenin yanına gidip, kazan butonuna tıklayın.

Günde 5 farklı hediyeye kadar kazanın.

Basın bülteni