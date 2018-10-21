Turkcell Dergilik Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 Kampanyası

Dergilik’in şanslı okuyucuları, çekilişle Samsung Galaxy S9, Note 9 ve T-Tablet kazanacak

Dergilik’ten sürpriz hediyeler

Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik, okuma tutkunlarına sürpriz hediyeler sunuyor. 15 Aralık’a kadar uygulama üzerinden dergi indiren kullanıcılar, yapılacak çekiliş sonucu Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note 9 ve T-Tablet kazanacak.

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan ve ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik, okuyucularına sürpriz hediyelerle teşekkür ediyor ve 35 okuyucusunu çeşitli hediyelerle ödüllendiriyor. 15 Aralık’a kadar uygulama üzerinden dergi indiren kullanıcılar çekilişe katılmaya hak kazanacak. Kazanma şansını arttırmak isteyen kullanıcılar bir günde en fazla 10, 2 ay boyunca her gün Dergilik çekiliş kampanyasına katılarak toplam 620 çekiliş hakkı elde edebilecek. Çekiliş sonucunda; 5 kişi Samsung Galaxy Note 9’un sahibi olacak. Çekilişte ayrıca 15 kişi Samsung Galaxy S9 ve 15 kişi de T-Tablet kazanacak. Kampanyaya Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve tüm operatör kullanıcıları katılabilecek. Kazanan talihliler ise 24 Aralık’ta Akşam Gazetesi’nde duyurulacak.

Ulusalda ve yerelde dijital yayıncılığın en büyük destekçisi

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Birçok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. 1000’den fazla yabancı yayın, 1500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam 1700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Ayrıca Anadolu’da yayınlanan yerel gazeteleri de okuyucularına ulaştıran Dergilik, yerel gazetelerin ürettiği içeriklerin dijital ortamda paylaşılarak Anadolu’nun sesinin tüm Türkiye’de duyulmasına önayak oluyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

İlk kez indirenlere 1GB internet hediye

Basın-yayın dünyasına önemli bir katkı sağlayarak, Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Dergilik’i henüz keşfetmemiş kullanıcılar için özel bir kampanya hazırlandı. Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak, hediye internetlerini istedikleri şekilde kullanabilecekler.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

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