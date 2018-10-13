Turkcell Enflasyonla Mücadele Desteği: İnternetinizi Bip ile ikiye katlayın

Turkcell, enflasyonla topyekün mücadele kapsamında cep telefonunda internet kotlarını ikiye katlıyor.

Yıl sonuna kadar yani 2 ay sürecek bu katlama işleminden faydalanabilmek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekiyor.

İnterneti nasıl ikiye katlarsınız?

Öncelikle Bip kullanıcısı olmanız gerekiyor. Bip kullanıcılarına sunulmuş bir özellik. Eğer kullanıcısı değilseniz Bip uygulamasını indirdikten sonra, kaydınızı tamamlayın.

Bip uygulamasını kullanmak istemiyorsanız istediği izinleri vermek zorunda değilsiniz.

Uygulama açıldıktan sonra Keşfet menüsüne geçiş yapın. Aşağıdaki ekran sizi karşılayacak.

Arama bölümüne enflasyon yazın ve "Enflasyonla Topyekün Mücadele" ikonunu bulun.

Yuvarlak ikona tıklayınca aşağıdaki tanıtım ekranı gelecek.

Turkcell'den enflasyonla mücadele seferberliğine tam destek! yazan sayfada Mesaj Göndere tıklayın.

Mesaj gönderildikten sonra size kısa mesajla bildirim yapılacak ve hattınıza tanımlı internet kadar internet hakkı kazanacaksınız.

Paketinizde 3GB interet var ise size 3GB internet gönderilecek. Bu yıl sonuna kadar 2 kere daha tekrarlanacağı yazıyor.

Böylelikle internetiniz ikiye katlanmış olacak. Yeni internet kotanızı Turkcell Hesabım uygulamasından takip edebilirsiniz.