Turkcell Hesabım Uygulaması Salla Kazan ile 6,5 Milyon Kez Daha İndirildi

Salla Kazan her hafta hediye veriyor konuşma ve internet paketleri bitmiyor

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Turkcell’liler sallamaya, internet, dakika ile TV+, BiP ve fizy servislerine özel GB kazanmaya devam ediyor. 60 dakikadan 10 bin dakikaya konuşma, 500 MB’tan 10 GB’ye kadar günlük kullanımdan haftalık kullanıma değişen 30’a yakın farklı hediye paketi her hafta Salla Kazan’da Turkcell’lileri bekliyor. Salla Kazan’la bugüne dek 9,5 milyon Turkcell’li 70 milyon hediye kazanırken kampanyanın başlamasıyla birlikte Hesabım uygulaması 6,5 milyon kez daha indirildi.

Turkcell’in hem eğlendirmek hem de hediyeler vermek için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyası gördüğü yoğun ilgi sonrası yeni armağanlarla devam ediyor. İnternet, dakika ve Turkcell servislerine özel hediyelerini kapsayan Salla Kazan’da artık fizy, BiP ve TV+ kullanımları için geçerli paketler de sunuluyor. Turkcell’in müşterilerine teşekkür olarak hazırladığı Salla Kazan’la bugüne dek 9,5 milyon Turkcell’liye 70 milyon hediye verildi.

Yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil eden Turkcell, servislerin kullanımı için özel tanımladığı GB’lar sayesinde müşterilerini kota konusunda rahatlatıyor. 60 dakikadan 10 bin dakikaya konuşma, 500 MB’tan 10 GB’ye kadar günlük kullanımdan haftalık kullanıma değişen 30’a yakın farklı hediye paketi Salla Kazan’da Turkcell müşterilerini bekliyor. Salla Kazan’la ayrıca Cinemaximum’da 1 bilet alana 1 bilet bedava, bavul.com’da geçerli indirim ve turkcell.com.tr’de peşin cihaz alımlarında geçerli indirim hediyeleri de kazanmak mümkün.

Hesabım 6,5 milyon kez daha indirildi

Turkcell’in kalan kullanımları kontrol etme, fatura detaylarına bakıp ödeme yapma, TL yükleme, hat ayarı yapma, paket satın alma gibi işlemlerinin kolayca yapılabileceği Hesabım uygulaması Salla Kazan kampanyası etkisiyle 6,5 milyon kez daha indirildi. Salla Kazan hakkından her hafta 1 kere, Katlanan İnternet hakkından ise ilk Salla Kazan katılımında yararlanılabiliyor. Kampanyadan yararlanmak için sim kartı 4.5G uyumlu Turkcell Bireysel ve Kurumsal, Faturalı ya da Hazırkart ses hattı abonesi olmak yeterli.

Salla Kazan ile kazanabilecek hediyeler