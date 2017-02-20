Turkcell Salla Kazan Kampanyası Yeniden Başladı Şubat 2017

Cihazı ve sim kartı 4.5G uyumlu Turkcell abonelerine, Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden her hafta hediye kazanma şansı!

Sponsorlu Bağlantılar

Salla kazan geri döndü fakat bu sefer sadece 4.5 G uyumlu cihaz ve sim kart kullananlara özel.

Salla kazan kampanyasına nasıl katılabilirsiniz.

Turkcell Hesabım uygulamasında Salla Kazan ekranında telefonunuzu sallayarak kampanyaya katılabilirsiniz. Telefonunuzun hareket algılama özelliği yoksa ilgili ekrandaki butona basarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya dahilinde 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında her hafta hediye kazanma şansınız bulunmaktadır. Her haftanın hediyesi için yukarıda anlatılan işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.

Kampanya dahilinde verilen TV+ ve BiP faydalarının özellikleri nedir?

Aylık TV+ Paketi, bir ay geçerli standart içerik ve TV+ kullanımında geçerli 5GB internet içerir. Kampanyadan bu paketin kazanılması durumunda faydalar aktivasyon SMS'inin ulaşmasından sonra başlayacaktır.

532 numarasına yapılan aramalar, BiP üzerinde geçerli her yöne paketlerin kotasından düşmemektedir.