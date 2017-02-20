Turkcell Salla Kazan Kampanyası Yeniden Başladı Şubat 2017

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PetaBayt

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59 Cevaplar

  1. Esra dedi ki:
    21 Şubat 2017, 00:21

    Salla kazan kampanyasindan neden yararlanamiyrm

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  2. Esra dedi ki:
    21 Şubat 2017, 00:22

    Salla kazan kampanyasındn neden yararlanamiyrm

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  3. Ahmet dedi ki:
    21 Şubat 2017, 01:12

    Telefonum ve sim kartım 4.5 G uyumlu sms attığımda da öyle diyor ama uygulamaya girince üzgünüz teliniz uygun değil diyor Iphone S4 kullanıyorum daha önce kullandıgım bir uygulama napmalıyım?

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    • PetaBayt dedi ki:
      21 Şubat 2017, 01:39

      Iphone 4s te lte yani 4.5g yok bildigim kadariyla. Kampanyanin amacida 4.5g satmak. Daha once boyle bir sart yoktu.

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  4. Ramazan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 01:37

    Ben 4 .5 g yapmak istiyorum ama hat degismesi mi lazim

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  5. Emre dedi ki:
    21 Şubat 2017, 02:20

    Benim hattım bugün aldım iphone7 kullanıyorum şuan ama salla kazan kullanamıyorum neden ?

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  6. Hacer dedi ki:
    21 Şubat 2017, 10:02

    Benim sim kart 4.5G ama turkcell hesabım uygulamasında salla kazan ekranı gelmiyor önceki gibi yani uygulamayı güncelledim de

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  7. Telefon ve sim 4.5G ama turkcell hesabima giriyom salla kazan gibi bir tus cikmiyo LG G3 telefon uyuyo diyor dedi ki:
    21 Şubat 2017, 16:08

    Olmuyor

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  8. Cengizhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 16:11

    Telefon ve sim 4.5G ama turkcell hesabima giriyom salla kazan gibi bir tus cikmiyo LG G3 telefon uyuyo diyor

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  9. Cengizhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 16:15

    Bide 1 dk mesaj gelcek

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  10. Gökhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 19:37

    Cihaz 4.5G sım 4.5G ama salla kazan olmuyor neden?

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  11. Gökhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 19:39

    Hersey 4.5G uyumlu neden salla kazan olmuyor ?

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  12. Gökhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 19:41

    Samsung J7 2016

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  13. Gökhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 19:46

    Ben türk telekomdan turcelle yeni gectim bugün ve sim açıldı kullanıyorum uygulamayı yeni indirdim ve salla kazana girdim diyorku salla kazan kampayasından sadece 4.5G cihaz ve sim karta sahip, aktif ses hattı olan müşterilerimiz katılabilir. Neden böyle oluyor?

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  14. Gökhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 19:50

    Uygulama neden böyle yapiyor diyor 4.5G cihaz sim karta sahip müsteriler katılabilir.

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  15. Gökhan dedi ki:
    21 Şubat 2017, 19:58

    Olmuyor diyorki 4.5 g uyumlu cihaz ve aim kartı sahip olan müşteriler faydalanabilir

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    • PetaBayt dedi ki:
      21 Şubat 2017, 20:00

      532 yi arayin veya tutkcell sayfasindan giris yaparak canli destek alin. Sifre icin sifre yazip 2222 mesaj atin.

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  16. yakup dedi ki:
    21 Şubat 2017, 21:39

    4,5 g yazıp 2222 ye gönderin sonrasında tekrar deneyin sim kart eski tipse olmaz arkadaşlar

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  17. Nurten dedi ki:
    22 Şubat 2017, 16:57

    Benim telefonum j7 samsung bende yok
    4.5g olumsuz olmuyor ne yapmak gerek

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  18. Nurten dedi ki:
    22 Şubat 2017, 17:00

    Telefonum 4.5g olumsolumsuz

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  19. İsa Pamuk dedi ki:
    23 Şubat 2017, 06:19

    Telefon 4.5g uyumlu hatta öyle ama herhalde aktif ses hattı olmadığı için olmuyor (aktif ses hattı nedir açıklar mısınız?)

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  20. Yaman dedi ki:
    23 Şubat 2017, 17:58

    Super ya 1 sene boyunca olsa çok iyi olur

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  21. Derin alaz dedi ki:
    24 Şubat 2017, 13:57

    Telefonum da hattım da 4.5G uyumlu ama salla kazan kullanamıyorum aktif ses hattı nedir bilen biri söyleyebilir mi acaba

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  22. Hamza dedi ki:
    26 Şubat 2017, 21:36

    benim hattim 4.5G sim karti da uyumlu ama hesabımda sala kazan giriyom orda bu yazıyor aktif ses karti ve sim karti uyumlu olmalı diyor sim karti uyumlu ama aktif ses bilmiyom nasil orenecem

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  23. gamze dedi ki:
    27 Şubat 2017, 20:11

    telefon markam samsung galaxy a7 bu kampanyadan yararlana bilir miyim salla kazan

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  24. Burak dedi ki:
    28 Şubat 2017, 15:39

    Telefonum ve hattım 4.5G ama yinede olmuyor salla kazan

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  25. Seray dedi ki:
    01 Mart 2017, 22:03

    Telefeonum ve sim kartım 4.5G ama salla kazan olmuyor

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  26. Seray dedi ki:
    01 Mart 2017, 22:04

    Telefonmda simimde 4.5G ama olmuyor salla kazan

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  27. Murat1 dedi ki:
    03 Mart 2017, 11:16

    Tel 4.5g hatta 4.5 g. Ama aktif ses hattı gerekli diyor ne yapmalıyım cevaplayın lütfen

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  28. Uğur dedi ki:
    06 Mart 2017, 00:09

    Cihazim 4.5 g uyumlu değil. Sim kartımı 4.5 g yapsam salla kazandan faydalanır miyim

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  29. Beyza dedi ki:
    06 Mart 2017, 21:25

    Benim telefonum huaweı p8 lite hattımı yeni turkcelle geçirdim ve 4.5g telefonum uyumlumu benim mesaj attım uyumlu diyor sizce neyapmam gerek

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  30. Erkan dedi ki:
    07 Mart 2017, 02:05

    Yeni 4.5g destekli telefon veya yeni 4.5g hatta geçenler bir sonraki hafta katılabiliyor

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  31. AHOCAN dedi ki:
    07 Mart 2017, 18:10

    Salla kazan 20 martta sonami erecek eger biterse tekrar baslama ihtimali varmi ogrenebilirmiyim rica etsem!

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  32. AHOCAN dedi ki:
    07 Mart 2017, 18:11

    Salla kazan 20 martta bitiyomu eger biterse tekrar b aslama ihtimali varmi

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  33. Berfin dedi ki:
    09 Mart 2017, 11:43

    Benim telefonum samsung galaxy a7 2017 4.5G uyumlu ama yinede kampanyadan yararlanamıyorum telefonu daha yeni aldım

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  34. Gnçli dedi ki:
    13 Mart 2017, 02:42

    Bu sefer çok gereksiz oldu bu salla kazan 3 haftadır sadece dakika veriyor. Paketimde yüzlerce dakika var zaten daha öncekinde 10gb 1 gb internet kazanmış bir kullanıcı olarak 3 hafta üst üste dakika kazanmam çok saçma. Ödüller küçülmüş.

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  35. Fatih dedi ki:
    17 Mart 2017, 18:12

    Telefonum ve hattım 4.5G ye uyumlu mesaj attıgımda da uyumlu diyor ama hesabıma girince üzgünüz sadece 4.5G olanlar kullanabiliyor diyo telefonum note5 neden yararlanamiyorum ?

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  36. Mehmet Efe Palta dedi ki:
    18 Nisan 2017, 21:29

    Turkcelle yeni geçtim hattim 4.5 g ye uyumlu telefonu uyumlu olan bi yerden yapiyom olmuyo ikiside uyumlu diyo ama olmuyo yeni gectim 1 hafta sonra mi oluyo

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