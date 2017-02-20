Turkcell Salla Kazan Kampanyası Yeniden Başladı Şubat 2017
Cihazı ve sim kartı 4.5G uyumlu Turkcell abonelerine, Turkcell Hesabım uygulaması üzerinden her hafta hediye kazanma şansı!
Salla kazan geri döndü fakat bu sefer sadece 4.5 G uyumlu cihaz ve sim kart kullananlara özel.
Salla kazan kampanyasına nasıl katılabilirsiniz.
Turkcell Hesabım uygulamasında Salla Kazan ekranında telefonunuzu sallayarak kampanyaya katılabilirsiniz. Telefonunuzun hareket algılama özelliği yoksa ilgili ekrandaki butona basarak kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya dahilinde 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında her hafta hediye kazanma şansınız bulunmaktadır. Her haftanın hediyesi için yukarıda anlatılan işlemi tekrarlamanız gerekmektedir.
Kampanya dahilinde verilen TV+ ve BiP faydalarının özellikleri nedir?
Aylık TV+ Paketi, bir ay geçerli standart içerik ve TV+ kullanımında geçerli 5GB internet içerir. Kampanyadan bu paketin kazanılması durumunda faydalar aktivasyon SMS'inin ulaşmasından sonra başlayacaktır.
532 numarasına yapılan aramalar, BiP üzerinde geçerli her yöne paketlerin kotasından düşmemektedir.
Salla kazan kampanyasindan neden yararlanamiyrm
Neden salla kazan 4.5 g ye dönüştü
Salla kazan kampanyasındn neden yararlanamiyrm
Telefonunuz ve hattınız 4.5G destekli olması gerekiyor.
Telefonum ve sim kartım 4.5 G uyumlu sms attığımda da öyle diyor ama uygulamaya girince üzgünüz teliniz uygun değil diyor Iphone S4 kullanıyorum daha önce kullandıgım bir uygulama napmalıyım?
Iphone 4s te lte yani 4.5g yok bildigim kadariyla. Kampanyanin amacida 4.5g satmak. Daha once boyle bir sart yoktu.
Ben 4 .5 g yapmak istiyorum ama hat degismesi mi lazim
Evet uyumlu sim kart takmalisiniz.
Ayipya burda telefon alamiyacak bazi kimseler var örnek ben lütfen bari cihazin 4.5g sini kaldirin telefonum samsung galaxy ace gt5830i hattim 4.5g Eğer cihazin 4.5g özelligini kaldirirsaniz bizde kullanalim lütfen
Bu ne ya çok saçma neden sadece telefonu 4.5g uyumlu olanlar cidden başka operatöre geçicem
Telefonum 4.5 G uygun ama hattım uygun değil ne yapmalıyım
4.5g ye geçiş yapmalısınız.
Benim hattım bugün aldım iphone7 kullanıyorum şuan ama salla kazan kullanamıyorum neden ?
ıphone 7 telefonun var salla kazana ihtiyacın mı war bide git kontör attır
Benim sim kart 4.5G ama turkcell hesabım uygulamasında salla kazan ekranı gelmiyor önceki gibi yani uygulamayı güncelledim de
Olmuyor
Telefon ve sim 4.5G ama turkcell hesabima giriyom salla kazan gibi bir tus cikmiyo LG G3 telefon uyuyo diyor
Bide 1 dk mesaj gelcek
Guncelleme yaptiniz mi hesabim uygulamasina
Ve
Cihaz 4.5G sım 4.5G ama salla kazan olmuyor neden?
Hersey 4.5G uyumlu neden salla kazan olmuyor ?
Telefon markasi ne
Samsung J7 2016
Uygulamayi guncellediniz mi ve uyari nedir
4.5G uyumlu cihaz sim karta sahip olan müsteriler katılabilir diyor.
Ben türk telekomdan turcelle yeni gectim bugün ve sim açıldı kullanıyorum uygulamayı yeni indirdim ve salla kazana girdim diyorku salla kazan kampayasından sadece 4.5G cihaz ve sim karta sahip, aktif ses hattı olan müşterilerimiz katılabilir. Neden böyle oluyor?
Uygulama neden böyle yapiyor diyor 4.5G cihaz sim karta sahip müsteriler katılabilir.
Olmuyor diyorki 4.5 g uyumlu cihaz ve aim kartı sahip olan müşteriler faydalanabilir
532 yi arayin veya tutkcell sayfasindan giris yaparak canli destek alin. Sifre icin sifre yazip 2222 mesaj atin.
4,5 g yazıp 2222 ye gönderin sonrasında tekrar deneyin sim kart eski tipse olmaz arkadaşlar
Benim telefonum j7 samsung bende yok
4.5g olumsuz olmuyor ne yapmak gerek
4.5 sarti var. Yoksa olmaz.
Telefonum 4.5g olumsolumsuz
Telefon 4.5g uyumlu hatta öyle ama herhalde aktif ses hattı olmadığı için olmuyor (aktif ses hattı nedir açıklar mısınız?)
Ses hatti konusma paketi degil mi?
Super ya 1 sene boyunca olsa çok iyi olur
Telefonum da hattım da 4.5G uyumlu ama salla kazan kullanamıyorum aktif ses hattı nedir bilen biri söyleyebilir mi acaba
benim hattim 4.5G sim karti da uyumlu ama hesabımda sala kazan giriyom orda bu yazıyor aktif ses karti ve sim karti uyumlu olmalı diyor sim karti uyumlu ama aktif ses bilmiyom nasil orenecem
telefon markam samsung galaxy a7 bu kampanyadan yararlana bilir miyim salla kazan
Hattiniz 4.5g olmasi gerekiyor.
Turkcele yeni geçtim bugün salla kazan icin hersey uyumlu haftaya mi yararlanicam bugun persembe pazartesi mi yararlanabilirim
Telefonum ve hattım 4.5G ama yinede olmuyor salla kazan
Telefeonum ve sim kartım 4.5G ama salla kazan olmuyor
Telefonmda simimde 4.5G ama olmuyor salla kazan
Tel 4.5g hatta 4.5 g. Ama aktif ses hattı gerekli diyor ne yapmalıyım cevaplayın lütfen
Cihazim 4.5 g uyumlu değil. Sim kartımı 4.5 g yapsam salla kazandan faydalanır miyim
Benim telefonum huaweı p8 lite hattımı yeni turkcelle geçirdim ve 4.5g telefonum uyumlumu benim mesaj attım uyumlu diyor sizce neyapmam gerek
Telefon uyumlu.
Yeni 4.5g destekli telefon veya yeni 4.5g hatta geçenler bir sonraki hafta katılabiliyor
Salla kazan 20 martta sonami erecek eger biterse tekrar baslama ihtimali varmi ogrenebilirmiyim rica etsem!
Salla kazan 20 martta bitiyomu eger biterse tekrar b aslama ihtimali varmi
Turkcell den bir aciklama gelmedi.
Benim telefonum samsung galaxy a7 2017 4.5G uyumlu ama yinede kampanyadan yararlanamıyorum telefonu daha yeni aldım
Aynı hafta yararlanamıyorsunuz, diğer haftayı beklemeniz gerekiyor.
Bu sefer çok gereksiz oldu bu salla kazan 3 haftadır sadece dakika veriyor. Paketimde yüzlerce dakika var zaten daha öncekinde 10gb 1 gb internet kazanmış bir kullanıcı olarak 3 hafta üst üste dakika kazanmam çok saçma. Ödüller küçülmüş.
Telefonum ve hattım 4.5G ye uyumlu mesaj attıgımda da uyumlu diyor ama hesabıma girince üzgünüz sadece 4.5G olanlar kullanabiliyor diyo telefonum note5 neden yararlanamiyorum ?
Turkcelle yeni geçtim hattim 4.5 g ye uyumlu telefonu uyumlu olan bi yerden yapiyom olmuyo ikiside uyumlu diyo ama olmuyo yeni gectim 1 hafta sonra mi oluyo
Yeni geçenler bir sonraki haftada yararlanabiliyor.