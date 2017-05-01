Turkcell Superonline Kota Haberlerini Yalanladı

Turkcell Superonline, son günlerde internet üzerinde dolaşan 1GB aşım başına 1 TL ve akıllı kota gibi söylemlerin asılsız olduğunu belirten bir basın açıklaması yayınladı.

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Basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

Kamuoyuna duyurulur

Adil Kullanım Koşulları (AKK) aşımında ekstra ücretlendirme yapılacağına dair internette ve sosyal medyada yayılan asılsız haberlerin artması sebebiyle Turkcell olarak kamuoyunu aydınlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Bilindiği üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere AKK’ya tabi olan tüm internet (Fiber ve xDSL) paketlerinde değişikliğe gidilmesine karar vermiştir. BTK’nın bu kararında, AKK geçildikten sonra dahi internet kullanıcılarının minimum veri indirme hızlarının, bulundukları *tarifeye/pakete göre kademeli olarak belirleneceği ifade edilmiştir.

Turkcell olarak sunduğumuz paketlerimizde, sosyal medya ve internetteki haberlerde yer aldığı gibi BTK’nın yeni mevzuatına göre belirlenen hız kademeleri geçildikten sonra tüketilen her 1 GB için ekstra ücret talep edilmesi şeklinde bir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.

Ayrıca hem Fiber hem xDSL’de 02.00-08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen internet kullanımları AKK’ya dahil edilmeyecek ve söz konusu zaman dilimlerinde AKK’nın aşılıp aşılmadığına bakılmaksızın AKK kullanımları sonrası hız kısıtları uygulanmayacaktır.

AKK hakkında yapılan tüm işlemler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararlarıyla sınırlıdır. Operatörlerin bu konu hakkında herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmadığı gibi özellikle Turkcell’in müşteri memnuniyet prensipleri gereğince mevcut müşterilerimizin kontratlarında yer alan şartları kötüleştirecek bir davranışta bulunmamız söz konusu olamaz.

Mevcut fiber tarifelerimiz ise aynen geçerliliğini korumaktadır. Kotasız (limitsiz) internet kullanmak isteyen müşterilerimizin interneti Turkcell fiber kalitesinde deneyimleyebilmesi için 1 Mayıs itibarıyla mevcut tarifelerimize ek olarak fiber Platin paketleri kullanıma sunduk. 25 mbps’lik giriş paketimizi daha rahat satın alınabilir kılmak için de 89 TL olarak fiyatlandırdık.

Özellikle belirtmek isteriz ki kamuoyunda oluşan yanlış algının aksine AKK noktası geçildikten sonra yapılan veri tüketimleri için faturaya ek bir ödeme yansıtılmamaktadır.

Müşterilerimizin Turkcell kampanyaları hakkında sadece Turkcell tarafından yapılan açıklamalara itibar etmelerini; mevcut, satışta olan tarife ve kampanyalarımızı web sitemiz www.turkcell.com.tr’den takip etmelerini önemle rica ederiz.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamamız bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

*AKK geçildikten sonra gerçekleşecek olan kademelendirmeleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.