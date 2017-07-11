Turkcell T Serisi’nin en yeni ve en akıllı üyeleri Turkcell T80 ve Turkcell VR

Turkcell T80 fotoğraf tutkusunu yeni bir boyuta taşıyor

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Turkcell, T serisi yeni akıllı telefonuyla fotoğraf çekimine farklı bir bakış açısı getiriyor. Yüksek teknoloji ve metal tasarıma sahip yeni T80 çift kamerası ile derinlik efekti veren etkileyici fotoğraf çekim özelliği sağlarken, 13 MP ön kamerası ile de flaşlı özçekim sunuyor. Daha canlı görüntü kaydetmeyi sağlayan T80 ile fotoğraf çekmek artık daha keyifli hale geliyor. Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü T VR ise kullanıcıya T80 ile çektiği 3 boyutlu fotoğrafların içindeymiş hissi yaşatıyor. T80 ve T VR, Financell taksit seçenekleri ve Turkcell güvencesinde satışa sunuluyor. Bugünden itibaren başlayan ön satışta platinum tarifeyle T80 alanlara ise T VR hediye ediliyor.

Turkcell T serisinin en yeni ve en akıllı telefonu T80 görücüye çıktı. Yüksek teknolojiye sahip yeni T80, kolay kullanımlı arayüzü, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler daha canlı hale geliyor. Otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunan T80’in ön yüzündeki flaşlı 13 megapiksellik kamerası karanlık ortamlarda da kolayca özçekim yapabilme imkânı sunuyor.

Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen T80, 7.7 milimetrelik süper inceliğin yanı sıra metal şık tasarıma sahip. Üstelik parmak izi okuma teknolojisiyle de T80’in ekran kilidini açmak hem daha güvenli hem daha hızlı hale geliyor. T serinin bu en yeni ve en akıllısı T80, en iyi teknik özelliklere sahip telefonu uygun fiyatla almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tarifeye ek 39 TL’den başlayan fiyatlara satışa sunulan T80’in peşin fiyatı ise 1.299 TL.

Türkiye’de bir ilk: Operatör markalı ilk sanal gerçeklik (VR) gözlüğü

T80 ile kullanıcının hayatını kolaylaştıran BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox, Turkcell Akademi, GollerCepte, UpCall gibi Turkcell uygulamaları hazır halde geliyor. Android Nougat işletim sistemli cihazda VoLTE teknolojisi de bulunuyor. T80 entegre VR kullanım platformu sayesinde gelişmiş bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi sunmaya hazır halde geliyor. Turkcell T80’in bütünleşik VR platformuyla uyumlu çalışan T VR’ı da Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunuyor.

T VR sayesinde fotoğraflar, videolar ve oyunlara adeta gerçek bir deneyime dönüyor. Ayrıca T80 kamerasıyla çekilen üç boyutlu görüntüler gerçekçi olarak T VR’dan da izlenebiliyor. T VR ilk 1 ay sadece T80 müşterilerine özel olarak satışa sunuluyor. Android tabanlı cihazlarla uyumlu çalışabilen T VR’a T80 satın alan müşteriler aylık 7,90 TL ödeyerek sahip olabiliyor. T VR’ın peşin fiyatı ise 199 TL.

Erkan: Turkcell T80 ile eşsiz bir dijital deneyim sunuyoruz

T serisi akıllı cihaz ailesinin 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü söyleyen Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Bugün T serisinin en gelişmiş cihazı olan T80, bir telefondan daha çok hayata değer katan Turkcell uygulamalarıyla zenginleştirilmiş uçtan uca bir dijital deneyim sunuyor. T80 ile müşterilerimiz bir yandan TV+ ile televizyon keyfi yaparken bir yandan da fizy ile milyonlarca şarkı arasından dileğini dinleyebiliyor, istediği video klipleri izleyebiliyor. Ayrıca cihazın gelişmiş fotoğraf yetenekleriyle çekilen 3 boyutlu fotoğrafları lifebox’ta saklarken, BiP ile de sevdikleriyle kolayca paylaşabiliyor. Bunun yanında Dergilik üzerinden 300’den fazla dergiyi okuyabilmenin keyfini yaşıyor. Kısacası T80 alanlar böylesine zengin bir dijital platforma tek cihaz üzerinden ulaşabiliyor. Yeni T80 özellikle fotoğraf tutkunlarının teknoloji anlamındaki tüm beklentilerini de fazlasıyla karşılıyor. Sanal gerçeklik için T80’in tamamlayıcısı olan T VR ile de operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğünü sunarak Türkiye’de bir ilke imza atıyoruz. Bugün olduğu gibi bundan böyle de en yeni teknolojileri kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Ön satışta T80 alan müşterilerimiz T VR’a ücretsiz sahip olacak

Turkcell T80 ile birlikte müşterilerine bir de sürpriz yapıyor. Buna göre bugün (11 Temmuz) www.turkcell.com.tr üzerinde başlayan ön satıştan platinum tarife kontratıyla T80 alanların tamamı T VR sanal gerçeklik gözlüğüne ücretsiz sahip olacak. Ön satışlar 18 Temmuz’da sona erecek. 18 Temmuz’dan sonra T80, www.turkcell.com.tr’nin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm Turkcell mağazalarından satın alınabilecek. Ayrıca, platinum tarifelerle T80 alan müşterilere TV+ uygulaması içerisinde yer alan tüm kanallar da açık olacak.

Ekran koruyucusu hediye

Turkcell’in en akıllısı, 5.2 inç ekran büyüklüğüne sahip T80, cihazların olmazsa olmazı ekran koruyucusuyla beraber geliyor. T80’in kutusundaki aksesuarlar arasında yer alan ekran koruyucu, cihazı kırılma ve çizilmelere karşı güven altında tutacak. Böylece ekran koruyucu için ekstra para harcamaya gerek kalmayacak. T80’e özel kılıf seçenekleri de Turkcell mağazalarında müşterileri bekleyecek.

Hologram aparatıyla birlikte geliyor

Turkcell’in tüm beklentileri tek telefonda bir araya getirdiği T80’in kullanıcılarına bir sürprizi daha var. T80 ile birlikte gelen hologram aparatı sayesinde internetteki 3 boyutlu hologram videolarını her yerde keyifle izlemek mümkün hale gelecek.

Turkcell T80’in Teknik Özellikleri:

Turkcell 4.5G ile 300 Mbps’ye kadar indirme hızı

Metal kasada gold ve gri renk seçeneği

Parmak izi okuyucu

Ekran

5.2’’ Full HD Ekran

1920 x 1080 Ekran çözünürlüğü

Etkileyici performans

Qualcomm 8 çekirdekli işlemci (1.4GHz*4) + (1.1GHz*4)

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza (128 GB micro SD artırılabilir hafıza desteği)

VoLTE

Dolby Audio Ses Sistemi

Gelişmiş Kamera

13MP + 2MP çift arka kamera / 13MP flaşlı ön kamera

3D fotoğraf çekimi ve otomatik netleme

1080p HD Video Kayıt

Derinlik efekti ve dilediğin noktaya odaklama

Farklı Çekim Modları

İşletim sistemi

Android Nougat

Turkcell’e Özel Uygulamalar

BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox, Akademi, GollerCepte, Hesabım, UpCall

Kolay Kullanım Arayüzü

T80 Keşif

T VR’ın Teknik Özellikleri

Ergonomik tasarım

4,7’’- 6’’ inç ekranlı cep telefonlarıyla uyumlu

Parlaklık derecesini otomatik ayarlayabilen hassas lens

360 derece panoramik videoları izleyebilme