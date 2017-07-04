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Turkcell TV Bayramda Günlük 1 Milyon İzleyiciye Ulaştı

PetaBayt 04 Temmuz 2017 Haberler Yorum Yazın

Bayramda her gün 1 milyon kullanıcı Turkcell  TV+ izledi

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Turkcell’in televizyon platformu TV+ bayram tatilinde de doyasıya izlendi. Canlı TV+ kanallarından Oscar ödüllü filmlere, çocuklara özel içeriklerden spor kanallarına kadar 150’den fazla kanalı bulunan TV+’ı bayram boyunca her gün 1 milyonun üzerinde kullanıcı izledi.

Bayramda kullanıcıları sınırsız sinema keyfini yaşasınlar diye tüm filmlerini açan TV+, tatilcilerin gözdesi oldu. En çok izlenen filmler arasında komedi ve aile filmleri yer alırken çocuk ve belgesel kanalları da yoğun ilgi gördü. TV+ izlerken kullanabilen 10 GB’lara varan internet paketinin de tarifelerde yer alması tatil keyfine keyif kattı.

Apple Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebilen TV+’ı isteyen tabletten, isteyen telefondan izleyebiliyor. Evlerde de 4K Ultra HD içerikler sunan TV+’ın 1,3 milyon aktif abonesi bulunuyor.

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