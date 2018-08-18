Turkcell TV Plus Bayrama Özel Bütün Kanalları Açık

Dijital televizyon platformu TV+ bayramı coşkuyla kutluyor. Türkiye’de sadece TV+’ta yer alan spor, belgesel ve yabancı dizilerinin de yer aldığı toplam 160 popüler TV kanalı, tüm aboneler için bayram tatili boyunca açık olacak.

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+, Arife ve Kurban Bayramı’nın dahil olduğu 18-26 Ağustos tarihleri arasında tüm televizyon kanalları ile 1000’den fazla film ve dizi içeriklerini kullanıcılarının hizmetine sunuyor. En sevilen kanallar, heyecanlı maçlar, en iyi film ve diziler, ilginç belgeseller ve çok daha fazlası TV+ ile ekranlarda bayram sevincine ortak oluyor.

Türkiye’de sadece TV+ ekranlarında

Geniş kanal seçkisine sahip TV+, yerli-yabancı 160 popüler televizyon kanalının yanı sıra yüksek görüntü kalitesi sunan 80 HD kanalını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Dünyanın en değerli futbol ligi Premier Lig’den NBA’e, Formula 1’den tenis turnuvalarına kadar özgün spor içeriklerine sahip olan TV+ ailesine 6 yeni televizyon kanalı daha eklendi. Kullanıcıların Türkiye’de sadece TV+’ta bulabileceği dünyanın en önemli medya şirketlerinden birine ait EPIC DRAMA, 7/24 dizi izlenebilecek yabancı dizi kanalı ve en büyük belgesel kanallarından olan VIASAT EXPLORE ve ANIMAUX da TV+’ta yer alıyor. Yine Türkiye’de sadece TV+’ta yayınlanan en önemli yaşam, yoga ve pilates kanalı olan MYZEN TV, popüler motor sporları kanalı AB MOTEURS ve avcılık kanalı CHASSE & PECHE de bayram tatili boyunca tüm abonelerinin ekranlarında olacak.

Küçük ekranda televizyon deneyimini değiştiren TV+ akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yanı sıra televizyonlar üzerinden de kullanıcılarla buluşuyor. TV+, 4 ekran teknolojisi, mobil cihazlar üzerinden daha canlı bir görüntü kalitesinin yanı sıra yayını 24 saate kadar geri alma ve 10’ar saniyelik periyodlarla geri ve ileri alma seçenekleriyle eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. HD’nin görüntü kalitesini dörde katlayan 4K kanalları ile sektörde en fazla 4K yayına sahip platform olan TV+, kullanıcılarına bayram neşesini doyasıya yaşasınlar diye 1000’den fazla popüler film ve dizi seçeneği sunuyor. TV+, Apple Market ve Google Store'dan hemen indirilip kullanılabiliyor.