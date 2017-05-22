Turkcell TV Yaz Sezonuna Hızlı Giriyor

Turkcell TV yaz sezonuna yeni yüzüyle ‘merhaba’ diyor. Turkcell’in telefon, tablet, TV ve bilgisayardan izlenebilen televizyon platformu TV+ yaza hazır. Yenilenen arayüzüyle çok daha kolay kullanılan TV+’ta kanal sayısı 130’u aşarken, film seçenekleri de iki katına çıkıyor. Ücretsiz Turkcell TVmobil uygulaması tablet ve akıllı telefonları birer televizyon haline getirerek TV izleme alışkanlığını değiştiriyor.

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Yenilikçi televizyon platformu Turkcell TV Plus, mobilitenin arttığı yaz dönemine yeni içerikleri ve kullanıcı dostu arayüzüyle giriyor. Yenilenen arayüzüyle çok daha kullanışlı hale gelen TV+ ile cep telefonu ve tabletler televizyon izleme platformuna dönüşürken izleme keyfi de katlanarak artıyor. İzleyiciler, Turkcell TV Plus platformunda artık, “Şu anda TV’de”, “Öne çıkanlar”, ‘’Son İzlenen Dizi ve Filmler” gibi bölümleri ana sayfada görerek seçimini çok daha hızlı yapabiliyor. Yayını 24 saate kadar geriye alabilen kullanıcılara, artık 10 saniyelik periyodlarla da geri ve ileri alma seçeneği sunuluyor.

Film sayısı Oscar’lı yapımlarla ikiye katlanıyor

Kullanıcı alışkanlıklarının gün geçtikçe değişmesiyle internet üzerinden film izleyenlerin sayısındaki artışı dikkate alan Turkcell, TV Plus’taki film arşivini iki katına çıkarıyor. Film seçkisi güçlü yapımlardan oluşan platformda merakla beklenen Oscar’lı filmler, son yılların gişe rekorları kıran yapımları ve beyaz perdenin unutulmaz klasikleri öne çıkıyor. TV+ kullanıcıları bu filmlere, hangi paketi kullanırsa kullansınlar ek bir ücret ödemeden erişebiliyor.

İzleme süreleri 7 kat arttı

Premier League, NBA, Eurosport, Discovery gibi dünyanın en değerli içeriklerini bünyesine ekleyen Turkcell TV Plus’ta, kanal sayısı 62’si HD olmak üzere toplam 134’e çıktı. Son bir yılda mobil cihazlardan günlük TV izleme süresi ise yaklaşık 7 kat arttı. Superonline fiber altyapısı sayesinde evlerde de kutu olarak yerini alan TV+’ın, fiber altyapının olduğu bölgelerde kullanılma oranı yüzde 40’a, mobil ve kutu olmak üzere toplam aktif kullanıcı sayısı da 1 milyon 350 bine ulaştı.

Mobil televizyon pazarında 17 milyar dolarlık büyüme bekleniyor

Çalışmalarıyla gelecek nesle yol gösteren Transparency Market Research tarafından yapılan araştırmaya göre global mobil televizyon pazarının büyüklüğünün 2024 yılında 17 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de mobil televizyon pazarının lideri TV+, küçük ekran olarak tabir edilen telefon ve tabletlerden güçlü altyapı sayesinde kesintisiz olarak izlenebiliyor.