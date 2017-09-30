Turkcell ve Türk Telekom 40 ülke arasında teknoloji köprüsü kurdu

Telekomünikasyon sektörünün iki devi, 40 ülke arasında teknoloji köprüsü kurdu

Türk Telekom ve Turkcell, 40 ülkeden 100 şirketi Türkiye’de bir araya getirdi

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Türk Telekom ve Turkcell, Türkiye’yi bölgesinin dijital üssü haline getirme vizyonu ile dünya devlerini Türkiye’de bir araya getirdi. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline iş birliği ile gerçekleşen ‘Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği’, yaklaşık 40 ülkeden 100 şirkete ev sahipliği yaparak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa, Afrika, Asya’da faaliyet gösteren telekom şirketlerinin üst düzey temsilcilerini Antalya’da bir araya getiren etkinlik kapsamında, sektörün 2018’deki gündem konuları masaya yatırıldı.

Dünya telekom sektörünün kalbinin Antalya’da atmasını sağlayan ve 250 üst düzey yöneticinin katıldığı etkinliğe; Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memmedov ile Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakan Yardımcısı İltimas Memmedov da katıldı.

Türkiye’nin iki büyük telekomünikasyon devi Türk Telekom International ve Turkcell Superonline güçlerini birleştirerek sektörünün bugüne kadarki en önemli etkinliklerinden birine imza attı. Yaklaşık 40 ülkeden 250 şirket yöneticisinin bir araya geldiği etkinliğe; Nahçivan Özerk Cumhuriyeti İletişim ve Teknoloji Bakanı Rövşen Memedov ile Azerbaycan İletişim ve Yüksek Teknoloji Bakan Yardımcısı İltimas Memmedov da katıldı.

Telekom sektörünün dünya devlerini Antalya’da buluşturan etkinlik Avrupa, Afrika ve Asya’dan olmak üzere aralarında; Deutsche Telekom, China Telekom Global ve Orange’ın da yer aldığı 100 şirketi bir araya getirerek önemli bir başarıya imza attı.

(Soldan Sağa): Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ve Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet C. Toros

Türkiye’yi bölgede dijital üs haline getirme, İstanbul’u bölgenin teknoloji merkezi yapma stratejilerine katkı sağlamak üzere düzenlenen etkinlikte, 2018’in gündem konuları masaya yatırılırken sektöre katkı sağlayacak yeni iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

Mehmet Toros: “Türkiye’nin, bölgemizdeki veri ve ses trafiği pazarından daha fazla pay almasını hedefledik”

Bu önemli etkinliği Türkiye’nin dijital üs olması hedefi ile gerçekleştirdiklerini kaydeden Türk Telekom International Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet C. Toros konu hakkında şunları söyledi:

“Güneydoğu Asya’dan Batı Avrupa’ya kadar uzanan uluslararası konsorsiyumların üyesi olarak karasal ve deniz altı transmisyon hatları ile kıtaları birbirine bağlıyor; 40 bin kilometreyi aşan altyapımız ile geniş bir coğrafyada hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin kıtalararası bir veri köprüsü olma konumunu güçlendirme stratejisi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor; yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız yatırımlarla altyapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu özel etkinlik de bu ana stratejilerimizin bir sonucu. Bu amaç doğrultusunda Turkcell Superonline ile birlikte sektörümüze ilham verecek bir iş ortaklığına imza atmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üç kıtadaki küresel teknoloji ve telekomünikasyon devlerini bir araya getirdiğimiz bu organizasyon, ülkemizin bölgesinde veri merkezi olması hedefindeki potansiyelini, gücünü, istikrarını ve yönetim anlayışını net bir şekilde ortaya koyuyor. Gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe olan ilgi, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyele de dikkat çekiyor. Türkiye, altyapısı, veri merkezleri ve fiber teknolojisiyle bölgenin en güçlü oyuncularından biri konumunda. İstanbul ise hub noktası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu etkinlikle de Türkiye’nin, bölgemizdeki veri ve ses trafiği pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamayı hedefledik.”

Murat Erkan: “Bölgeye desteğimiz sürecek ve iş birliğimizle Türkiye kazanacak”

Telekom sektörünün önemli oyuncularını Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları söyledi:

“2008 yılında ‘İpek yolunu fiber yoluna çevireceğiz.’ diyerek yola çıkmıştık. Türkiye’yi internetin ana rotası, İstanbul’u bölgenin merkezi yapacağız demiştik ve bu vizyonumuzu emin adımlarla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Turkcell olarak müşterilerimize değer yaratma yolculuğunda, sadece Türkiye’de değil, dünyada da sektörümüze ilham veren bir dönüşüm içindeyiz. Bölgenin ihtiyaçlarını biliyor, iş ortaklıklarımıza yeni ve yaratıcı çözümler sunuyoruz. Ülke olarak güçlü altyapımızla, bölgede yürüttüğümüz çalışmalarla, Türkiye’yi internetin ana rotası yapma stratejimizi desteklemeye devam edeceğiz. Dünyada internete yön veren şirketleri bir araya getirdiğimiz Antalya’daki bu etkinliğimizin de bu stratejinin gerçekleşmesi yolunda büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bu vesileyle de bu etkinliği birlikte düzenlediğimiz Türk Telekom International’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”