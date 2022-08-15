Turkcell ve YouTube anlaştı! Sınırlı bir süre ücretsiz olacak

Turkcell ve YouTube güçlerini birleştirerek ortak iş yapma kararı aldı. Yaptıkları işbirliği ile müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlardan yararlandırabilecekler ve yeni üyeleri ailelerine katabilecekler.

Turkcell’liler, YouTube Premium’u 2 ay, Turkcell’in ayrıcalıklı dünyası Platinum müşterileri ise 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilecek. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Platinum, GNÇ, Bizce, Paycell ve Turkcell uygulamalarından kendilerine özel sunulan teklifleri takip etmeleri yeterli olacak.

15 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak kampanyadan 26 milyon müşteri faydalanabilecek.

KİMLER KULLANABİLİR

Kampanyadan halihazırda YouTube Premium veya YouTube Music Premium abonesi olmayan, daha önce YouTube Music Premium, YouTube Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan ve bu uygulamaların herhangi bir promosyonundan faydalanmamış Turkcell müşterileri yararlanabiliyor.

Ücretsiz Premium paket ile kullanıcılar, uygulamayı YouTube Kids ve YouTube Music Premium da dahil olmak üzere tüm cihazlarından reklamsız şekilde kullanabiliyor, daha sonra izlemek istedikleri videoları kaydederek mobil verilerinin sınırlı olduğu ve internet bağlantısı olmayan anlarda izleyebiliyor.