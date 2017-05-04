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Turkcell’den peşin fiyatına 24 ay taksitli Lenovo K6 Note

PetaBayt 04 Mayıs 2017 Haberler Yorum Yazın

Turkcell, teknoloji tutkunlarına sunduğu cazip kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Kampanya kapsamında tasarım ve performansa önem veren kullanıcılara hitap eden Turkcell, Lenovo K6 Note ve P2 modellerini peşin fiyatına taksitli sunuyor. Lenovo K6 Note modelinde peşin fiyatına 24 ay taksit seçeneği yer alırken Lenovo P2’de peşin fiyatına 6 ay seçeneği bulunuyor. Dileyen müşteriler için ayrıca 36 ay taksit imkanı da yer alıyor.

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Uygun ödeme koşullarıyla Turkcell’lilere sunulan Lenovo K6 Note, 16 MP hızlı odaklanmalı arka kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılmış olup net ve kusursuz fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Kampanya kapsamında sunulan diğer bir akıllı telefon Lenovo P2 ise 5100 mAH’lik dev bataryası sayesinde günlerce şarj edilmeden kullanılabiliyor.

Lenovo K6 Note ve Lenovo P2 en uygun ödeme planıyla Turkcell’de

Financell desteğiyle 36 aya varan taksit imkanlarından yararlanabilen Turkcell’liler en uygun ödeme planlarıyla akıllı telefon sahibi oluyor. Üstün kamera özellikleriyle dikkat çeken Lenovo K6 Note ayda 41,83 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken Lenovo P2’ye ise 65,90 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Üç güne varan pil ömrüyle beğeni toplayan Lenovo P2 hızlı şarj özelliği de sunuyor.

 

Teknik Özellikler Lenovo K6 Note Lenovo P2
Ana işlemci Qualcomm Snapdragon
430 Sekiz Çekirdek		 Qualcomm Snapdragon
625 Sekiz Çekirdek
4.5G Kategori CAT 4 CAT 6
Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080 Piksel 1920 x 1080 Piksel
Ekran 5.5” Full HD 5.5” Super Amoled
İşletim Sistemi Android 6.0 Android 6.0
GPS Var Var
Kamera 16MP Ön, 8MP Arka Kamera 13MP Ön, 5MP Arka Kamera
Bellek 3GB 4GB
Depolama boyutu 32GB 32 GB
Dış boyutlar 151mm-76mm-8.4mm 153mm-76mm-8.3mm
Batarya 4000 mAh 5100 mAh

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