Turkcell’liler bayramda data kullanımında rekor kırdı

Arife ve bayram günleri de dahil olmak üzere 5 gün boyunca toplamda 17,6 milyon GB data kullanarak bir rekora imza atan Turkcell müşterileri, bayram süresince 1,7 milyar dakika konuşurken, 870 milyon SMS gönderdi. Türkiye’nin en yenilikçi sesli ve görüntülü görüşme uygulaması BİP üzerinden bayram döneminde gönderilen mesaj sayısı yaklaşık 203 milyon olurken, BiP üzerinden yapılan sesli görüşme süresi ise yaklaşık 5 milyon dakikayı aştı. BİP’e yeni eklenen çok ekranlı görüntülü görüşme uygulaması BiParty’yi ise yaklaşık 16 bin kişi kullandı.

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Turkcell, Arife ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 1-5 Eylül tarihleri arasında en yoğun dönemlerinden birini yaşadı. Bu süreçte kullanıcılar Turkcell’de şimdiye kadarki en fazla data tüketimine imza attı. Bayram tatilinde mobil internetten yoğun olarak faydalanan Turkcell’lilerin bu yılki data kullanımı geçen Kurban Bayramı’na göre 2 kat artarak 17,6 milyon GB ile rekor seviyeye ulaştı. En fazla data kullanımın yapıldığı ilk 10 il ise sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Bursa, Mersin, Kocaeli, Hatay ve Balıkesir oldu.

Bayram tatili boyunca sevdikleriyle tam yaklaşık 1,7 milyar dakika konuşan Turkcell müşterileri, 870 milyon adet SMS gönderdi. Ses, SMS, data kullanımının en fazla olduğu ve iletişimin en fazla yaşandığı il yine İstanbul oldu. Bayramda en çok konuşan 10 il sıralamasında İstanbul’u, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Adana, Hatay, Gaziantep ve Muğla takip etti.

Grup bayramlaşmalarında yeni trend

Turkcell’liler aile ve sevdikleriyle anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü BİP’ten bayramlaştı. BİP’e eklenen çok ekranlı görüntülü görüşme uygulaması BiParty sayesinde, 6 kişi aynı anda bağlanıp yüksek görüntü kalitesinde hasret giderdi. Bayram boyunca BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısında da bu yıl rekor kırılarak 203 milyon mesaja yaklaşıldı. BiP üzerinden sesli ve görüntülü olarak 1,1 milyon arama yapıldı. BiP kullanıcıları toplamda 5 milyon dakikayı aşan sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bayram mesajlarını BiP’ten göndermeyi tercih eden Turkcell müşterileri böylece kendi data paketlerinden ekstra harcama yapmadılar.

Öte yandan Turkcell’liler, 5 günlük bayram tatili boyunca yurtdışıyla yaklaşık 6 milyon dakika konuştu. Türkiye’deki Turkcell’liler en çok Almanya’yı ararken, yurtdışında bulunan Turkcell’liler ise Türkiye’yi en çok Suudi Arabistan’dan aradı.