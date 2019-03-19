Turkish Stars League ile e-sporun yıldızları arasına Logitech G de katıldı

Dünyanın en rekabetçi e-spor platformu FACEIT’in Türkiye yapılanması Turkish Stars League, iş ortakları arasına teknoloji dünyasının sevilen ismi Logitech G’yi de ekledi

Counter Strike: Global Offensive ve PUBG destekleyen e-spor platformunda, biri profesyonel olmak üzere üç aşamalı bir lig yapısı yer alıyor

Hızlı, güvenli ve keyifli bir oyun deneyimi sunan TSL, başarılı oyunculara nakit para ve donanım ödülleri verirken, en büyük global turnuvalardan FACEIT Pro League’e (FPL) katılma imkânı sağlıyor

Milyonlarca oyunsevere ulaşan FACEIT’in Türkiye ayağı olan Turkish Stars League’de sürprizler bitmiyor. Geçen yılın aralık ayında kapılarını oyunseverlere açan ve kısa sürede binlerce oyuncunun üye olduğu TSL, bugün yaptığı açıklamayla iş ortakları arasına Logitech G’nin katıldığını duyurdu.

Biri profesyonel, toplamda üç aşamalı bir lig yapısına sahip olan Turkish Stars League, başarılı e-sporculara her ay 5 bin TL nakit ödülün yanı sıra, donanım hediyeleri veriyor. Logitech G işbirliği ile TSL’in ödülleri arasına Logitech G402, G102 ve G300s eklenirken, 1. Lig’in ismi de Turkish Stars League - Logitech G Division 1 olarak değişiyor.

Türkiye’deki 4 milyondan fazla e-spor oyuncusu ve takipçisi için bir e-spor akademisi olmayı hedefleyen TSL, her yıl en başarılı oyuncularını dünyanın en önemli turnuvalarından birisi olan FACEIT Pro League’e (FPL) gönderecek.

Özel etkinlik ve turnuvalara ev sahipliği yapan platform, gençlere güvenli bir oyun ortamı ve 128-tick-rate hızındaki Türkiye sunucuları ile süper hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. Türkiye’de milyonlarca oyunsevere ulaşan CS: GO ve PUBG’nin oynanabildiği platformun sponsorları, bugünkü açıklamadan sonra Logitech G, MSI ve ViewSonic oldu.

Turkish Stars League hakkında daha detaylı bilgi ve katılım için www.turkishstarsleague.com adresini ziyaret edebilirsiniz.