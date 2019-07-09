Uluslararası ilişkilerde ve ülkeler arasında yaşanan gerginlikler siber saldırıların artmasında önemli rol oynuyor. Türkiye, dünyada en fazla siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında. Türkiye’ den önce Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan geliyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte olası siber saldırılara karşı korunmak büyük önem arz ediyor. Veriler, Türkiye’de 20 bin dünyada ise 3 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu da Türkiye’nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor. Bu anlamda dünyanın ilk senaryo tabanlı sertifikalı etik hacking eğitimi verilecek.

DÜNYANIN İLK SENARYO TABANLI KAMPI

Savunmadan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda nesnelerin interneti ve güvenliği çok önemli. Devletler, kamu kurumları, sosyal platformlar, KOBİ’ler ve özel şirketler sunduğu hizmet ve ürünler ile iletişimlerini artık sanal ortamlar üzerinden gerçekleştiriyor. Bu anlamda siber güvenlik pazar payının 120 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Sparta Bilişim Kurucusu Alper Başaran, “Türkiye’nin aldığı pay yalnızca 45 milyon dolar. Kalanını ise dışarıya aktarıyoruz. Bu da Türkiye’nin bu pazara yatırım yapmasını ve ürün geliştirme çalışmalarını artırmasını gerektiriyor” dedi.

Sparta Bilişim, dünyada bir ilk olan Hack2Escape, senaryo tabanlı ve uygulamalı bir siber güvenlik eğitim programı başlattı. Hack2Escape senaryosu gereğince katılımcıların yüksek güvenlikli bir kamptan kaçabilmesi için eğitimler verilecek. Katılımcıların, bu eğitimlerden sonra eş zamanlı olarak öğrendikleri bilgileri kullanarak senaryo gereği kamp sistemlerini hackleyerek kaçmayı başarmaları gerekecek. Siber güvenlik alanına ilgi duyan her düzeyde katılımcıya uygun olacak eğitimin süresinin 4 gün olduğunu belirten Başaran, “Eğitim eylül ayında Marmaris’te çam ve günlük ormanlarda düzenlenecek. Uçak bileti, havaalanı transferleri, tam pansiyon konaklama ve etik hacking eğitimini paket olarak sunuyoruz. Amacımız siber güvenlik eğitimini sıkıcı sınıf ortamlarından çıkartıp, senaryo tabanlı bir kaçış oyunu ile daha verimli hale getirmek.” diye konuştu.