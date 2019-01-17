Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 10 Teknoloji Şirketi

Deloitte, Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018’de Teknoloji Sektörünün Öncülerini Belirledi

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN 10 TEKNOLOJİ ŞİRKETİ…

2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda, son 5 yılda %27519’luk büyüme kaydeden EMFA Yazılım Danışmanlık birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Bu yıl 13.’sü hayata geçirilen program, Türkiye’nin dijital ekosisteminin gelişmesinde öncü rol üstlenen kurumların bilinirliğine, Türkiye’yi yurt dışında da başarıyla temsil etmeleri için destek olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2018 Programı’nın sonuçları, 16 Ocak 2019 tarihinde, Kolektif House’ta gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Mynet Kurucusu ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve Ciner Grup CIO’su ve IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, ödül töreninde konuk konuşmacı olarak yer aldı.

En hızlı büyüyen 3 Türk şirketi

Türkiye’de on üçüncü yılını tamamlayan programın bu yılki birincisi, 2013 yılında kurulan ve son dört yılda %27519’luk büyüme kaydeden EMFA Yazılım Danışmanlık oldu. Ödül töreninde Teknofix %14575’lik büyüme ile ikinci olurken, iyzico %7458 büyüme ile üçüncülüğü elde etti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin yarıştığı programda Hype, Teknoloji Özel Ödülü’nün sahibi olurken; “Büyükler Ligi” olarak anılan ve 2017 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği ‘Big Stars’ kategorisinin kazanaları ise; Aselsan, Innova ve Logo Yazılım oldu. Innova ayrıca, programın başladığı 2006 yılından bu yana Fast 50 listesine girebilme başarısı gösteren tek şirket olma özelliği taşıyor.

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, yaptığı açılış konuşmasında; “Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın bu yıl 13’üncüsünü düzenlemekten ve iş dünyasının geleceğini şekillendirecek, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edecek şirketleri ödüllendirmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Teknolojinin bugün bizi getirdiği noktada sadece makinelerin, kullanılan araçların dijital olması yeterli değil… İhtiyacımız olan; zihinlerde yaşanacak bir dijital dönüşüm… Bugün, sıralamaya giren şirketler de yaptıkları iş kadar, iş yapış biçimleri ve zihniyetleriyle Türkiye’de dijital ekosistemin gelişmesinde lider bir rol üstleniyor. Ve biz inanıyoruz ki, bu şirketlerin yurt dışında ülkemizi gururla temsil edeceğine hep birlikte tanıklık edeceğiz. Buna vesile olabilmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Diğer yandan; en başından bu yana Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın hayata geçmesinde emeği olan iş ortaklarımız MOBİLSİAD, ÖDED, TBD, TBV, TESİD, TTGV, TUBİSAD ve YASAD’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

2017 Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda ilk 10’a giren şirketler