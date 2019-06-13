Türkiye’nin Kriptoparalara özel ilk televizyon programı BtcTurk ile EkoTurk TV’de

Kripto dünyasının nabzı, Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu BtcTurk’ün sponsorluğunda her Cuma saat 15.00’te EkoTürk TV ekranlarında tutuluyor.

Türkiye’de bitcoin ve kripto para ile blokzincir bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran

BtcTurk’ün sponsorluğunda EkoTürk TV’de Kripto Gündem programı yayına başladı.

Her Cuma 15.00 – 16.00 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan programda; kripto ile ilgili kısa haberler, kripto dünyasındaki gelişmeler ele alınırken sektörden uzman konuklar yorumlarıyla değerlendirmede bulunuyor. Programın son 20 dakikasında ise ünlü isimlerden bitcoin, xrp gibi belli başlı kriptoların hareket beklentileri alınıyor, grafikler üzerinden teknik analizler yapılıyor.

14 Haziran, Cuma gününün konuğu Kerem Tibuk…

Kripto Gündem’in 14 Haziran, Cuma günü yayınlanacak bölümünün konuğu Türkiye’de Bitcoin denince akla gelen isimlerden Kerem Tibuk… Programda Tibuk; BTCTrader Kurucu Ortağı olarak Türkiye’de BTC ve kripto sahipliği nasıl gelişti, kripto dünyasında teknoloji olarak dünyada neredeyiz sorularını yanıtlarken, stratejist Umut Gümülcineli teknik analizi yapacak.

EkoTürk Araştırma Müdürü Murat Tufan’ın sunumuyla gerçekleşen program, Youtube ve Twitter’dan da canlı yayınlanıyor. İzleyicilerden gelen sorular da canlı yayında cevaplanıyor.

Programda aşağıdaki konular ele alınıyor:

– Dijitalleşen dünyada kripto paralar hangi ihtiyaçtan doğdu?

– Kripto paraları günlük hayatta nasıl kullanacağız?

– Kripto paraların fiyatları ne yönde hareket edecek?

– Temel ve teknik analizler

BtcTurk Hakkında

2013 yılında kurulan, Türkiye’nin en büyük kripto para işlem platformu BtcTurk, Türkiye’de sanal pazar yeri hukuki standartlarına göre çalışmalarını sürdüren ve global ölçekte blokzincir üzerine odaklanan ve blokzincir ile Bitcoin ve kripto para bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. BtcTurk’ün halihazırda 600 binden fazla kullanıcısı bulunuyor.

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