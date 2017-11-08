Twitter Artık Herkes İçin 280 Karater

Eylül ayında 280 karakter twit atabilmek için test başlatan Twitter, bugün blog sayfasından herkes için 280 karakterlik twit gönderebilmeyi aktif ettiğini açıkladı.

“Amacımız, Twitter’ı Twitter yapan hız ve özlüğü koruduğumuzdan emin olarak bu değişikliği mümkün kılmaktı. Tüm verilerin ışığında bu hedefimize ulaştığımızı ve bu değişimi düşüncelerin bir Tweet’e sığdırılmaya çalışıldığı tüm dillerde başlatacağımızı bildirmekten dolayı çok heyecanlıyız.”

Testler sırasında 280 karakter twit atma ihtiyacı olduğunu görüklerini de belirten ünlü sosyal medya markası, insanların daha kolay ve sık twit atmaya başladığını ve çoğu zamanda 140 karkaterin altında kaldıklarını belirtildi.

Gönderilen Tweetler’in yalnızca% 5’i 140 karakterden uzun ve yalnızca% 2’lik bir sayı 190 karakterin üzerindeydi.