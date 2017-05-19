Twitter Erişim Problemi Mayıs 2017

Twitter'a bugün bir çok ülkeden erişim problemi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan bu sorun hakkında kimsenin net bilgisi yok.

Sponsorlu Bağlantılar...

Twitter milyonlarca kişinin kullanıdğı global bir iletişim platformu. İsmini kuşların cik ciklemesinden alan (twit twit) Twitter'ın bu gün kolu kırık.

Twitter'a Hangi Ülkeler Giriş Yapamıyor

Türkiye, İngiltere ve Japonya başta olmaz üzere bir çok ülke Twitter'a giriş yapamıyor. Sosyal medya kullanıcıları arada sırada yazı içerik gönderebilse de sorun devam etmekte. Hollanda, İspanya, ABD ve Fransa'nın da yer yer bu sorunları yaşadığı rapor ediliyor.

Twitter resmi açıklama yapmaktan kaçınıyor

İlginç olan ise Twitter henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Sabahtan bu yana yaşanan kesintilere rağmen açıklama yapılmaması çok enteresan.

Twitter çalışanı haber verdi

Twitter'ın tartışma platformunda yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Twitter personeli Andy Piper, "Kısa süreli bir kesinti oldu. Bunun için özür dileriz. Sorun şu anda düzelmiş olmalı." ifadelerini kullansa da halen ara ara kesintiler devam ediyor.Aynı zamanda yaşanan sorunun Japonya, Avrupa ve Amerika'daki sunuculardan kaynaklandığı gözlemlenebiliyor.

Bakalım konu ile ilgili bir açıklama gelecek mi?