Twitter’da beğeni ve takipçi artırmak için ne yapmalıyım?

Sosyal medya kullanıcıları için takipçi ve beğeni sayılarını artırmak çok büyük önem kazanıyor. İletişim çağında yaşadığımız düşünülürse sosyal medya hesapları da etkileniyor. Özellikle Twitter’dan takipçi artırmak büyük önem kazanıyor. Çoğu şirket buna önem veriyor kimi kullanıcılar kendi işlerini yürütmek için dikkat ediyor. Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra nerdeyse sular durulmadı her gün değişik bir haber ile karşımıza gelmeye başladı. En son Twitter’ın öneri algoritmasını açık hale getirmeyi düşündüğünü açıklamıştı ve algoritmayı paylaşmıştı. Bu algoritma sayesinde kullanıcılar etkileşimin nasıl olacağını takipçi ve beğeni artırmanın yollarını çözmeye başladı.

İşte bu algoritma sayesinde Tweetlerinizin etkileşim ve beğenilerini arttırabilmek ve daha fazla takipçi kazanabilmek için yapmanız gerekenler;

Tweet’lerin görünürlüğünü sağlayan en önemli madde beğeni. Bu beğeniler sayesinde görünürlük neredeyse 40 kat artıyor. Bu oran neredeyse yüzde 50’ye yakın bir oran ve twitter için baya önemli bir unsur. Diğer bir unsur ise retweet’ler. Retweet’ler görünürlüğü neredeyse yüzde 30’a yakın artırıyor. Tweet atarken fotoğraf ve video yüklemek görünürlüğü 2 kat artırıyor.

Twitter Blue aboneleri için algoritma ayrıcalık tanımız gibi görünüyor. Neredeyse 100 kata kadar etkileşim alabilirsiniz. Bildiğiniz üzere Blue aboneliği ücretlidir.

Attığınız Twetler kullanıcıya ulaştıktan sonra profilinize bakılıyorsa eğer bu hesabınız için çarpan etkisi yaratacak ve sayfanızın görünürlüğünü artıracak.

Takipçi dengesi de algoritma için çok önemli. Eğer takipçileriniz takip ettiklerinizden daha fazlaysa algoritma için eksi puan alırsınız. Bu nedenle dengeyi iyi kurmanız gerekiyor. Her zaman takipçi sayınız takip ettilerinizden fazla olması gerekiyor.

BUNLARI YAPMAYIN

Hesabınız da takipçi sayınız az ise link paylaşmayın. Bu sizi geriye atacak. Algoritma neredeyse sizi bir daha görmeyecek. O yüzden hesabınızı belirli bir seviyeye getirmeden link paylaşımı yapmayın.

Paylaşımlarınıza dikkat edin. Eğer hesabına giren kişi sizi şikayet ederse, engellerse ve ya sessize alırsa çok sert bir yaptırımla karşı karşıya kalabilirsiniz. Algoritma sizi spam olarak görebilir. Yine geri plana atılacaksınız.

BEĞENİ VE TAKİPÇİ ARTIRMANIN YÖNTEMLERİ

İlgi çekici Tweetler paylaşmak , Beğeni sayısını artırmak , Hesabınızda daha fazla vakit geçirilmesini sağlamak , Twitter Blue abonesi olmak, İçinde bulunulan kümenin dışına çıkmamak (moda ise moda paylaşımları vb.), Dil kullanımına dikkat etmek, Takipçi dengesini korumak, Yanlış bilgi vermemek Engellenme, sessizle alınma türü kısıtlamalardan kaçınmak.