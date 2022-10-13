Twitter’da Hashtag’ler ücretli mi olacak?

Hashtag kullanmak özellikle sosyal medya kullanıcıları için çok önemli. Facebook, instagram ve özellikle Twitter için etkileşimi arttırmak için kullanılıyor.

Hashtag’ler sayesinde sosyal medya da olağan üstü bir hareketlilik olabiliyor. Ancak Twitter, hashtag için yeni bir adım atmayı planlıyor. Çoğu kullanıcıda aktif hale gelen yeni özellik kullanıcılar tarafından tepki çekmeye başladı.

TIKLANA BİLME ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından belirtildiği gibi Twitter, hashtag’lerin artık tıklanabilir olmadığı bir özelliği test ediyor.

Yeni yapılan testte, çoğu kullanıcıda hashtag’lerin tıklanabilir özelliği kayboluyor.

Wong’un, Twitter’ı hashtag’lere son vermeyi düşünme sebebi, hashtag’ler, tıpkı bir reklamda olduğu gibi, yalnızca kendileri için ödeme yapan markalara sunulacak olması ön görülüyor.

Başka bir deyişle Twitter, hashtag’leri ücretli içeriklere özel tutmanın platforma daha fazla para kazandıracağı görüşünde.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA GELDİ



9to5Mac’e konuşan bir Twitter sözcüsü, bunun sadece web’de az sayıda insan tarafından görülebilen geçici bir test olduğunu söyledi.

HASHTAG İŞARETİ NEDİR?



Hashtag günümüzde özellikle sosyal medya ortamlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, Google Plus gibi mecralarda yapılan paylaşımların vurguladığı mesajı belirtmek için (#) hashtag simgesi kullanılır.