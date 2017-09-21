Twitter’ın efsane tweetleri unutulmuyor

Dünyadan farklı görüş, düşünce ve yaşayış biçimine sahip milyonlarca insanı bir araya getirme gücüne sahip Twitter’da efsane olmuş tweetler, retweet edilerek ya da beğenilerek hızla yayılıyor. Twitter tarihinde çok sayıda unutulmaz tweet var ancak biz sizler için bu yıl içinde en çok ses getirmiş ve Twitter’ın unutulmazları arasına girmiş tweetleri derledik.

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İşte o tweetlerden bazıları...

Hayatın aşkını bulduğunu düşünüyorsun..

Kızım Barbie bebek yerine Atiba figürü...

Hiç tartışmadan formülüm..

1980'ler Bence 2017'ye kadar kesin uçan arabalar..

Kardeşim her şeye zararlı diyorsunuz..

Tam şurda aklıma gelmişken belli..

Uyuşturucu bir hayatı daha karartmış..

Aşk bu kyoto füzesi..

Nereye nişan alırsanız alın..