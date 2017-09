Twitter’ın kurucusu ilk 280 Karakterlik Twiti Gönderdi

Daha önce duyurduğumuz Twitter karakter limitini çoğaltıyor haberi nihayet gerçekleşti. Twitter 140 olan karakter limitini 280'e çıkarmak için denemelere başladı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Resmi olarak ilk defa duyurulan bu yeni deneyim genellikle olumlu karşılandı. İlk 280 karakterli twiti de Jack Dorsey attı. Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, sms gönderimindeki 160 karakterlik limit ile Twitter'ın 140 karakteria rasında bir bağ olmadığını açıkladığı bir twit gönderdi.

İlk etapta küçük bir grubun kullanımına sunulacak bu özellik zamanla herkese sunulacak. Fakat Japonca, Korece ve Çince gibi az karakterle çok daha azla şey anlatılabilen dillerde bu değişim olmayacak.

Şirket, bu dillerdeki rahat ifadelerin diğer dillerde kullnılamadığını farketmeleri üzerine böyle bir karar aldığını söylüyor. Japonca'da 67 karakter ile anlatılan bir twit İngilizce'de 140, İspanyolca'da 154 karakteri geçebiliyor.

Blog sayfalarındaki açıklamaya göre artık tek bir twit ile iki katı daha fazla açıklama yapılablecek.

Twit Gönderme Ekranı Değişiyor

Karakter değişikliğinin yanı sıra kullanıcı arayüzü de güncelleniyor. Artık kaç karakter kaldığını göremeyeceğiz. Bunun yerine bir daire sınıra yaklaştıkça dolmaya başlayacak. Yalnızca 20'ye kadar kalan karakter sayısını bilemeyeceksiniz.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu

— jack (@jack) 26 Eylül 2017