UBISOFT TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE’İN 3. YILINA EŞLİK EDECEK YENİ OYUN VERSİYONLARINI DUYURDU

Ubisoft, 3. Yıl kapsamında yayınlanacak yepyeni içerikleri desteklemek adına Rainbow Six Siege için Advanced Edition, Gold Edition ve Complete Edition versiyonlarını duyurdu.

Oyuncular bu versiyonları 13 Şubat 2018’ten itibaren, Starter Edition’ı ise hemen satın alabilecekler.

Ayrıca Rainbow Six’e sınırlı süre için Outbreak Collection da geliyor. Outbreak Collection paketleri Outbreak etkinliği sırasında veya süre sınırı olmadan Advanced, Gold ve Complete Edition versiyonlarında oyun içinde kazanılabilecek.

Advanced Edition PS4, Xbox One ve PC için mevcut olacak ve içinde şunlar bulunacak:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

10 Outbreak Collection Paketi*

Gold Edition içindekiler:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

10 Outbreak Collection Paketi*

‘Year 3’ Kombinesi

Complete Edition içindekiler:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için standart süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

10 Outbreak Collection Paketi*

‘Year 3’ Kombinesi

16 Year 1 ve Year 2 operatörü

Yalnızca PC için mevcut olan Starter Edition içinde ise şunlar bulunuyor:

Tüm haritalar ve modlar

Operatörleri açmak için uzun süre gereksinimi

600 Bonus Rainbow Six kredisi

Season 1, Operation Chimera ve Outbreak hakkındaki tüm detaylar Montreal’deki Six Invitational 2018 sırasında açıklanacak.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.rainbow6.com adresini ziyaret edin.

*Outbreak Collection paketleri bir aksilik olmazsa 6 Mart 2018’den itibaren sunulacaktır. Her pakette Outbreak etkinliği için tasarlanmış 50 farklı kozmetik öğeden biri bulunacaktır, bu öğeler Outbreak etkinliği bittikten sonra da kullanılabilecektir ve daha önce açmış olduğunuz bir öğenin aynısı olmama garantisi vardır.