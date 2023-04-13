Ücretsiz film indirilen siteler neler?

Akıllı telefonları, tabletleri ve bilgisayarları kullanmak için internet oldukça önem kazanmış durumdadır. İnternet neredeyse tüm dünya ile bağlantımızı sağlıyor. Ancak internetin kesintiye uğradığı noktalarda teknolojiden neredeyse faydalanamıyoruz. Bir film izlemek istesek veya sosyal medya da gezinti yapmak istesek internet olmadığında mümkün olmuyor. Bu noktada daha önceden indirdiğimiz filmler, diziler kurtarıcı olabiliyor. Film izlemek için çoğu uygulamaya artık para ödemek gerekiyor. Ancak ücretsiz olan internet siteleri de var. Ücretsiz film ve ya dizi indirmek istiyorsanız eğer sizler için bu uygulamaları derledik.

Film indirme uygulamaları ile indirme işlemi gerçekleştikten sonra internete gerek kalmadan keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken bir nokta var paylaşacağımız uygulamalardan ücretsiz indireceğiniz film, dizi, tv showları, müzik gibi verilerin telif hakkı olduğunu bilmeniz gerekiyor.

Yıllardır popüler olan ve indirme programları denilince akla gelen Internet Download Manager uygulaması oluyor. IDM sayesinde onlarca platformdan ve internet sitesinden ücretsiz videoları indirebilirsiniz.

İşte ücretsiz fil indirebileceğiniz siteler;

YouTube, Internet Archive, Classic Cinema Online, CONtv, Tubi, Open Culture ,Retrovision, Le CiNéMa Club, Crackle, MoviesFoundOnline, PopcornFlix, IMDb TV