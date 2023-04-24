Ucuz fiyata alınabilecek tablet modelleri

Teknolojiye ayak uydurmak artış gösteren fiyatlardan kaynaklı biraz zor olabilir. Teknoloji devleri birbirleriyle yarışırken biz de teknolojiye yetişmeye çalışıyoruz. Bilgisayar fiyatları uçup giderken film izlemek, günlük işlerimizi yapmak, internette gezinmek, oyun oynamak ve bir çok işlerimizi yapabilmek için tabletler tercih edilir oldu.

Okullarda bile tablet kullanılmaya başlandı. Bazı özel okullar tabletleri kendileri verirken kimi okul da ailelerin almasını istiyor. Ekonomik anlam da zorluk çekmemek için uygun bütçeli tabletler de mevcut.

Küçük ve taşınması kolay olan tabletlerde birçok seçenek bulunuyor. Kimi beklentinin üstünde kimi altında kalabiliyor… Kalemli kalemsiz, kamera özelliği olan olmayan, sim kart uyumlu olan bir çok özellik bulunuyor. Tabi ki özellikler arttıkça fiyatta ona göre artıyor. Sizler için bir kaç modeli değerlendirdik.

Peki fiyat performans bakımından hangi tabletler tercih edilmeli…

REEDER M8 GO 8GB

3G: Yok, GPS: Var, Mobil Bağlantı: Yok , Sim Kart Uyumu: Hayır

Ağırlık: 320 gr , Boyutlar: 208,5 x 124,5 x 9,2 mm , Ekran Boyutu: 8,0 inç

Arttırılabilir Hafıza: 32 GB’a kadar

Bluetooth: Var

Dahili Hafıza: 8 GB , Disk Kapasitesi: 8 GB, Ram Kapasitesi: 1 GB

Ekran Modeli: IPS Ekran , Ekran Panel Tipi: IPS

Hafıza Kartı Tipi: Micro SD

HDMI: Yok

İşlemci Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android Go

Kalem Uyumluluğu: Evet

Kamera Çözünürlüğü: 2,0 MP , Kamera: Çift Kamera , Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800

Pil Gücü: 3500 mAh

Temel İşlemci Hızı: 1,3 GHz

USB Tipi: Micro , USB Wi-Fi: Var

Fiyatı: 1.699 TL

VESTEL V TAB Z1 A 64GB

Bluetooth: Var

Disk Kapasitesi: 64 GB

Ekran Boyutu: 10,1 inç , Ekran Modeli: HD , Ekran HDMI: Yok

İşlemci Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android

Kalem Uyumluluğu: Evet

Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800

Mobil Bağlantı: 4G

Pil Gücü: 5000 mAh

Ram Kapasitesi: 4 GB

Sim Kart Uyumu: Hayır

Temel İşlemci Hızı: 2 GHz

Fiyatı: 2.389 TL

SAMSUNG GALAXY TAB A7 LİTE 32 GB

Bluetooth: Var

Disk Kapasitesi: 32 GB

Ekran Boyutu: 8,9 inç , Ekran Modeli: TFT

HDMI: Yok

İşlemci Çekirdek Sayısı: Çift Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android, Temel İşlemci Hızı: Android 10

Kalem Uyumluluğu: Evet

Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800

Mobil Bağlantı: Yok

Pil Gücü: 5100 mAh

Ram Kapasitesi: 3 GB

Sim Kart Uyumu: Hayır

Fiyatı: 2.400 TL

CASPER VİA S48

Ağırlık: 315 gr, Boyutlar: 208.9 x 124.4 x 9.0 mm

Arttırılabilir Hafıza: 64 GB’a kadar, Dahili Hafıza: 32 GB , Disk Kapasitesi: 32 GB SSD

Bluetooth: Var

Ekran Boyutu: 8,0 inç, Ekran Panel Tipi: IPS

GPS: Yok

Hafıza Kartı Tipi: Micro SD

İşlemci Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android 10

Kamera Çözünürlüğü: 5 MP, Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800

Mobil Bağlantı: Yok

Ram Kapasitesi: 3 GB

Temel İşlemci Hızı: 2 GHz

Fiyatı: 2.400 TL

LENOVO M10 T610

Kamera: Var

Dahili Hafıza: 64 GB

İşletim Sistemi Tabanı: Android

Ekran Modeli: IPS , Ekran Boyutu: 10,1 inç , Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200

Ram Kapasitesi: 4 GB

Pil: 5,000mAh

Fiyatı: 3.299,00 TL

HUAWEİ MATEPAD T10S

Kamera: Var

Dahili Hafıza: 64 GB

İşletim Sistemi Tabanı: Android

Ekran Modeli: IPS , Ekran Boyutu: 10.1 inç , Ekran Çözünürlüğü: 1920 X 1200

Ram Kapasitesi: 4 GB

Pil: 5,100mAh

Fiyatı: 3.299,00 TL

LİSTELENEN ÜRÜNLERİN FİYATLARI ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞİŞEBİLİR!