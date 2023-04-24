Ucuz fiyata alınabilecek tablet modelleri

Teknolojiye ayak uydurmak artış gösteren fiyatlardan kaynaklı biraz zor olabilir. Teknoloji devleri birbirleriyle yarışırken biz de teknolojiye yetişmeye çalışıyoruz. Bilgisayar fiyatları uçup giderken film izlemek, günlük işlerimizi yapmak, internette gezinmek, oyun oynamak ve bir çok işlerimizi yapabilmek için tabletler tercih edilir oldu.
Okullarda bile tablet kullanılmaya başlandı. Bazı özel okullar tabletleri kendileri verirken kimi okul da ailelerin almasını istiyor. Ekonomik anlam da zorluk çekmemek için uygun bütçeli tabletler de mevcut.
Küçük ve taşınması kolay olan tabletlerde birçok seçenek bulunuyor. Kimi beklentinin üstünde kimi altında kalabiliyor… Kalemli kalemsiz, kamera özelliği olan olmayan, sim kart uyumlu olan bir çok özellik bulunuyor. Tabi ki özellikler arttıkça fiyatta ona göre artıyor. Sizler için bir kaç modeli değerlendirdik.
Peki fiyat performans bakımından hangi tabletler tercih edilmeli…
REEDER M8 GO 8GB
3G: Yok, GPS: Var, Mobil Bağlantı: Yok , Sim Kart Uyumu: Hayır
Ağırlık: 320 gr , Boyutlar: 208,5 x 124,5 x 9,2 mm , Ekran Boyutu: 8,0 inç
Arttırılabilir Hafıza: 32 GB’a kadar
Bluetooth: Var
Dahili Hafıza: 8 GB , Disk Kapasitesi: 8 GB, Ram Kapasitesi: 1 GB
Ekran Modeli: IPS Ekran , Ekran Panel Tipi: IPS
Hafıza Kartı Tipi: Micro SD
HDMI: Yok
İşlemci Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android Go
Kalem Uyumluluğu: Evet
Kamera Çözünürlüğü: 2,0 MP , Kamera: Çift Kamera , Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800
Pil Gücü: 3500 mAh
Temel İşlemci Hızı: 1,3 GHz
USB Tipi: Micro , USB Wi-Fi: Var
Fiyatı: 1.699 TL
VESTEL V TAB Z1 A 64GB
Bluetooth: Var
Disk Kapasitesi: 64 GB
Ekran Boyutu: 10,1 inç , Ekran Modeli: HD , Ekran HDMI: Yok
İşlemci Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android
Kalem Uyumluluğu: Evet
Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800
Mobil Bağlantı: 4G
Pil Gücü: 5000 mAh
Ram Kapasitesi: 4 GB
Sim Kart Uyumu: Hayır
Temel İşlemci Hızı: 2 GHz
Fiyatı: 2.389 TL
SAMSUNG GALAXY TAB A7 LİTE 32 GB
Bluetooth: Var
Disk Kapasitesi: 32 GB
Ekran Boyutu: 8,9 inç , Ekran Modeli: TFT
HDMI: Yok
İşlemci Çekirdek Sayısı: Çift Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android, Temel İşlemci Hızı: Android 10
Kalem Uyumluluğu: Evet
Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800
Mobil Bağlantı: Yok
Pil Gücü: 5100 mAh
Ram Kapasitesi: 3 GB
Sim Kart Uyumu: Hayır
Fiyatı: 2.400 TL
CASPER VİA S48
Ağırlık: 315 gr, Boyutlar: 208.9 x 124.4 x 9.0 mm
Arttırılabilir Hafıza: 64 GB’a kadar, Dahili Hafıza: 32 GB , Disk Kapasitesi: 32 GB SSD
Bluetooth: Var
Ekran Boyutu: 8,0 inç, Ekran Panel Tipi: IPS
GPS: Yok
Hafıza Kartı Tipi: Micro SD
İşlemci Çekirdek Sayısı: Dört Çekirdekli , İşlemci İşletim Sistemi Tabanı: Android , İşletim Sistemi: Android 10
Kamera Çözünürlüğü: 5 MP, Max Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 800
Mobil Bağlantı: Yok
Ram Kapasitesi: 3 GB
Temel İşlemci Hızı: 2 GHz
Fiyatı: 2.400 TL
LENOVO M10 T610
Kamera: Var
Dahili Hafıza: 64 GB
İşletim Sistemi Tabanı: Android
Ekran Modeli: IPS , Ekran Boyutu: 10,1 inç , Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1200
Ram Kapasitesi: 4 GB
Pil: 5,000mAh
Fiyatı: 3.299,00 TL
HUAWEİ MATEPAD T10S
Kamera: Var
Dahili Hafıza: 64 GB
İşletim Sistemi Tabanı: Android
Ekran Modeli: IPS , Ekran Boyutu: 10.1 inç , Ekran Çözünürlüğü: 1920 X 1200
Ram Kapasitesi: 4 GB
Pil: 5,100mAh
Fiyatı: 3.299,00 TL
LİSTELENEN ÜRÜNLERİN FİYATLARI ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞİŞEBİLİR!