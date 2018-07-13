Ünlü Rapçi Drake Twitter’ı Salladı: Kiki ve Keke

Twitter’a bu hafta Kiki damga vurdu. Twitter bu zamana dek pek çok şarkının popülaritesinin artmasına olanak sağladı.

Öyle ki bir şarkı bir kez Twitter’da konuşulup trend haline getirilmeye görsün, o şarkı eğlence gündemini ele geçirir, şarkılarla ilgili ‘caps’ler yapılır, adını dijital tarihe de yazdırır. #MannequinChallenge, #SoGoneChallenge, #RunningManChallenge gibi sosyal medyayı kasıp kavuran ve şarkılardan ortaya çıkan ‘challenge’ları da unutmamak lazım.

Drake de yakın bir zamanda yeni bir albüm piyasaya sürdü. “In My Feelings” şarkısı Twitter camiası tarafından çok konuşuldu, şarkının challenge’ı da çok geçmeden popülarite kazandı. 29 Haziran’dan bu yana “In My Feelings” challenge’ı hakkında 2 milyondan fazla Tweet atıldı. Konuyla ilgili #kikichallenge ve #DoTheShiggy gibi pek çok hashtag kullanıldı. Kiki ve Keke kelimeleri de bu veriye dahil.

Drake’in şarkıları capslere destan, Tweet’lere challenge oladursun, ismi de 29 Haziran’dan bu yana 7.5 milyondan fazla Tweet’te geçti.