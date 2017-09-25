Ünlüler ve Takipçilerini buluşturan platform Famelog yayında

Ünlüler ve fanlarını sadece sosyal medyada değil fiziksel ortamda da bir araya getiren yeni sosyal medya uygulaması Famelog, görkemli bir geceyle tanıtıldı. Tarihi Beykoz Kundura’da düzenlenen özel geceye aralarında Şeyma Subaşı, Mirgün Cabas, Tuba Ünsal, Arda Türkmen, Müjde Uzman gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 2000 kişi katıldı.

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Gecede dünyaca ünlü DJ’ler Stimming, Matthias Meyer ve Yokoo canlı performansları ile beğeni topladı. Ünlülerin fanları ve markalar ile ilişkilerinin yönetiminde yeni bir dönem başlatan Famelog; Startup yatırımlarıyla adından söz ettiren Tarık Yıldırım tarafından kuruldu ve uzun bir araştırma geliştirme sürecinin ardından Şule Bilgi ile birlikte hayata geçirildi.

Bilindiği gibi takipçiler ve fanları; ünlüleri mevcut sosyal mecralardan yoğun olarak takip ediyor. Sosyal ağlar üzerinde ayrı fan grupları oluşturuyor, etkinlikler düzenleyebiliyor. Zaman zaman aralarında yorum ve ‘like’ üzerinden etkileşim gerçekleşse de ilgisiz yorumlar ya da reklam içerikleri nedeniyle bu etkileşim deyim yerindeyse “kalabalıklar arasında kayboluyor”.

Bu durum, yeni bir fikir yarattı ve ünlüleri, fanları ve markaları ile dijital ve fiziksel ortamda bir araya getiren Famelog uygulaması doğdu. Ünlülerin fanları ve markalar ile ilişki yönetimlerine yön veren, ayrıcalıklı bir platform olarak kurgulanan Famelog iOS ve Android üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Tarihi Beykoz Kundura’da Bugececo partnerliği ile gerçekleşen özel gecede, dünyaca ünlü DJ’ler Stimming, Matthias Meyer ve Yokoo performanslarıyla davetlileri coşturdu. Aralarında Şeyma Subaşı, Mirgün Cabas, Tuba Ünsal, Müjde Uzman, Arda Türkmen, Mustafa Seven, Ezgi Avcı, Murat Evgin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu geceye 2000 kişi katıldı. Famelog, sosyal medyadaki ünlü-takipçi ve marka etkileşiminin fiziki ayağını oluşturan benzer etkinlikleri, düzenli aralıklarla farklı konseptlerle farklı mekanlarda gerçekleştirecek.

Kendi alanında dünyada ilk uygulama

Famelog; aile şirketi olan Yıldırım Holding’te bir süre çalıştıktan sonra Start-Up dünyasına atılan ve kendi kurduğu Birebir Eğitim Vakfı çatısı altında inekle.com ve inzva gibi teknoloji ve eğitim dünyasının kesişiminde bulunan projeler başlatan, Tarık Yıldırım tarafından kuruldu. Uygulama uzun bir araştırma geliştirme sürecinin ardından Tarık Yıldırım ve Şule Bilgi tarafından hayata geçirildi. Famelog sosyal medya uygulaması, bu alanda dünyada benzer bir örneği olmayan bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Famelog’un tasarımdan itibaren her aşamasında bulunan ve projeyi hayata geçiren Şule Bilgi; CEO ve hissedar olarak strateji, pazarlama, iletişim, kurumsal ilişkiler ve tüm operasyonları yönetmeye devam edecek. 2000 kişinin katılımıyla sosyal mecradaki yerini alan Famelog’un gördüğü ilgiden memnun olduklarını dile getiren Şule Bilgi; “Famelog’u sosyal medyada ünlüler ve fanları arasındaki ilişki yönetimini özelleştiren, aynı zamanda onları “kaliteli etkinlik”lerle aynı platformda buluşturan bir uygulama olarak geliştirdik. Henüz yayına başlarken gördüğümüz ilgiden memnunuz. Famelog’un kısa sürede sosyal medya ağlarının arasından sıyrılarak kendisine özel bir yer edineceğine inanıyoruz.” Dedi.

Sosyal Medya’da “Famelogger” dönemi başlıyor

iOS ve Android üzerinden ücretsiz olarak indirilebilen Famelog’u yaygın sosyal medya mecralarından ayıran en büyük özellik, yalnızca ünlüler, onların takipçileri ve markaların bir araya geldiği bir platform olması. Famelog’u ayrı kılan bir diğer özellik ise bu buluşmayı sosyal ağla sınırlamayıp, farklı proje ve etkinliklerle ünlüler ve fanlarını fiziki olarak da bir araya getirmesi. Famelog’un, üyelik sisteminin sağladığı bağış yöntemiyle sosyal sorumluluk için yeni bir alan yaratması da uygulamanın çok yönlü avantajlarına iyi bir örnek oluşturuyor.

Ünlüler ve markalar uygulama içinde "Famelogger" olarak anılıyor ve "Celebrities&Brands kapısından sisteme giriş yapıyor. Fanlar ise "Followers&Fans" kapısından giriş yapıyor ve sonrasında kendi aralarında farklı statülere ayrılıyorlar. Böylece fanlar hayranı olduğu ünlüyü takip ederken, üyelik statüsünü yükselterek ünlüyle etkileşime geçmesini sağlayacak bazı ayrıcalıklar edinebiliyor. Örneğin Premium Fan statüsüne geçen fanlar, ünlünün kendisine sağladığı bazı avantajlardan yararlanma hakkına sahip olabiliyor. Markalar ise Famelog etkinliklerine veya ünlülerine sponsor olarak, uygulama içinde Famelogger olarak profil yaratma hakkını kazanıyor.

Famelog Nasıl Çalışır:

Ünlüler ve markalar sistem içerisinde "Famelogger" olarak anılır ve "Celebrities&Brands kapısından sisteme giriş yaparlar. Fanlar ise "Followers&Fans" kapısından giriş yaparlar ve sonrasında kendi aralarında hiyerarşik olarak ayrışırlar.

Famelogger: Esnek gönderi yapısına sahiptir. Duvar ve Fan duvarı olmak üzere iki ayrı yayın akışı mevcuttur. Sistem tarafından geliştirilen yapay zeka ve “Guardian” olarak adlandırılan kullanıcılar aracılığı ile hesap küfür, hakaret içerikleri ve spamlarden korunur. Gardiyanlar Famelogger tarafından seçilirler ve ünlü ile fanları arasında koruma duvarı görevi görürler. Famelogger’lar diğer kullanıcılar tarafından etiketlenemezler. Premium Fan ve Sponsorluk olmak üzere iki farklı gelir modeli bulunmaktadır. Ünlü dilerse Premium Fan gelirlerini tercih ettiği bir vakfa bağışlayabiliyor. Ayrıca raporlamalar ve İstatistikler sayfasından ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere erişebiliyor. Famelogger, takipçileri ve fanları ile etkileşim oranlarını, kendisinin ve fanlarının yaratmış olduğu trafik istatistiklerini uygulama üzerinden rahatça görüntüleyebiliyor. Ayrıca Premium Fan’larının sistemde kayıtlı tüm bilgilerine uygulama üzerinden erişebiliyor.

Followers and Fans: Diledikleri sayıda kullanıcıyı takip edebilen Followers and Fans kategorisindeki kullanıcılar fan duvarlarında fotoğraf veya metin paylaşımı yapabiliyorlar.Fanlar, kendi aralarında üç katmanlı bir hiyerarşik yapıya sahip.

Guardians: Famelogger tarafından belirlenir. Ünlü ile Fanları arasında koruma duvarı olur.

Premium Fan: Yıllık abonelik ücreti ödeyen veya aktif bir kullanıcı olarak ücretsiz upgrade edilmeyi hak eden fan, Premium Fan oluyor. Famelogger’ın gönderilerine yorum yazabilme ve Famelogger’ın sunduğu ekstra avantajlardan faydalanma şansına sahip olan fan kategorisidir. Premium Fanlar Famelog etkinliklerinde biletlere erken erişim ve indirim hakkını elde edebiliyor. İsminin yanında yer alan elmas ikonu ile kalabalık arasından sıyrılarak diğer fanlar tarafından da fark edilme imkanı yakalıyor. Premium Fan olabilmenin ise iki yolu var: Ünlünün belirlediği yıllık üyelik bedelini ödemek ya da aktif bir fan olup Gardiyanlar tarafından fark edilerek bedelsiz olarak bu statüye geçmek.

Fan: Dilediği sayıda ünlünün fanı ve dilediği sayıda fanın takipçisi olur. Fan duvarlarinda toplu etkilesime gecebilir veya ozelden birbirleriyle mesajlasabilirler.

Sponsorluk & Marka İş birlikleri

Famelog uygulaması üzerinden ünlü ile işbirliği yapmak isteyen markaların, Famelog etkinliklerine veya ünlülerine sponsor olarak uygulama içinde Famelogger olarak profil yaratma hakkı var. Sponsor logosu, sponsoru olduğu Famelogger'ın tüm akışlarındaki (duvar&fan duvarı) paylaşımların sağ üst köşesinde ve profil ana sayfasında görüntüleniyor. Famelogger ve markanın içerik üretebileceği etkinlikler organize edilmesi de Famelog tarafından destekleniyor.