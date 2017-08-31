UpCall ile Gizli Numara Derdi Kalmayacak

Turkcell’den arama deneyimini değiştirerek dünyada bir ilke imza atan uygulama UpCall ile bilinmeyen numara kalmayacak

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Turkcell mühendislerinin geliştirdiği UpCall uygulaması, cep telefonundan arama alışkanlığını değiştiriyor. UpCall ile telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebiliyor. Turkcell’lilere özel sunulan uygulama sayesinde aramalara konu ekleyerek neden aradığınızı iletebilirken fotoğraf ekleme özelliğiyle eğlenceli aramalar yapılabiliyor.

Türkiye’de mobil kullanıcıların hayatına kolaylık getiren Turkcell, inovatif servislerine bir yenisini daha ekledi. Turkcell’in yenilikçi uygulamaları arasına adını yazdıran UpCall, akıllı telefondan arama deneyimini başka bir boyuta taşıyor. Bir arama ekranından çok daha fazlasını sunan UpCall ile kişinin rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğunu görmek, tüm aramaları tek bir ekrandan yönetmek mümkün oluyor. Bu sayede banka, restoran, resmi kurum, market, kuru temizlemeci ya da henüz telefonunu kaydetmediğiniz biri aradığında telefon ekranında anında kim tarafından arandığı görülebiliyor. Android işletim sistemine sahip cihazların yanı sıra iOS işletim sistemine sahip cihazlarda arayan kişi bilgisini anında ekrana taşıyarak dünyada bir ilke imza atan UpCall sayesinde telefon numarasına ulaşmak istenen bir kişinin ya da mekanın sadece ismini yazarak numarasına kolayca ulaşmak ve aramak mümkün oluyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları kaydetti: “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, akıllı telefonların olmazsa olmazı SMS uygulamasını yeni nesil iletişim platformumuz BiP ile değiştirdik. Şimdi de yeni uygulamamız UpCall ile telefonlarda bugüne kadar değişmeyen arama ve rehber uygulamalarını değiştirmeye hazırlanıyoruz. Yeşil bir arama butonunun çok daha fazlası olan UpCall ile kullanıcılarımıza yepyeni bir deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Yeni nesil akıllı rehber olarak tabir ettiğimiz UpCall’a arayan kişinin numarası rehberde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğunu gösterme özelliğinin yanı sıra pek çok fonksiyon ekledik. Aramalara konu ve fotoğraf ekleyebilme seçenekleri sayesinde karşı tarafa çağrıyla birlikte neden arandığı bilgisi de ulaşıyor. Böylece mesajı gören kişilerin acil durumlarda aramaya hızlı cevap vermesi mümkün oluyor. Ayrıca Turkcell’liler UpCall ile aynı anda birden fazla kişiyi tek bir tıkla aramaya ekleyerek konuşulabiliyor, yer veya kişi bilgisini yazarak bilmediği numaraları öğrenip arayabiliyor. Tüm bu özellikleriyle UpCall, arama deneyiminde yeni bir dönem başlatıyor.‘’

Cepten tek tıkla grup araması

Özellikleriyle fark yaratan UpCall, grup aramalarına kişileri tek tek eklemeye son vererek sadece tek bir tıkla grup araması yapılmasına olanak sağlıyor. İlk defa UpCall ile sunulan bu seçenek ile bir grup oluşturup tek tıkla gruptaki herkesi aynı anda arama ve hep birlikte sohbet etme imkânı tanınıyor. Bunun için aranılan kişilerde UpCall uygulamasının yüklü olması gerekmediği gibi diğer operatör kullanıcısı da olabiliyorlar.

Bir kişinin ismini ya da mekânın adını yazın, telefonu çıksın

Tanıtım, reklam ve bilgilendirme amaçlı bir numara aradığında uyarı gönderen uygulama, telefonda kayıtlı olmayan numaraların aranmasını da sağlanıyor. Bu sayede arama ekranında ulaşmak istediğiniz kişinin ya da mekânın sadece ismini yazarak arama yapmak mümkün oluyor. Örneğin; acil bir durumda en yakındaki eczaneler sorgulanıp harita üzerindeki konumları ve gidiş rotası kolayca görüntülenebiliyor.

Tüm aramalar tek ekrandan yönetiliyor

UpCall’un rahatsız etme özelliği ile telefon açıkken, arayanlar ulaşılamıyor anonsu duyarken, aranan kişi ise hangi numara ne zaman aramış gelen bildirimler ile öğrenilebiliyor. Turkcell’in KimAramış, KimAramış Ektsra, CepAçık, CepAçık Ekstra, KimArıyor, ŞimdiAra gibi arama servislerine abone olanlar, tüm aramaların tek bir ekran üzerinden kolayca yönetilebildiği UpCall ile sadece başarılı ve cevapsız çağrıları değil, telefon kapalıyken ya da meşgulken arayanları da arama kayıtlarından görebiliyor. Ayrıca arayıp ulaşamadığı kişiler telefonlarını açtığında ya da konuşmalarını bitirdiğinde yine aynı ekran üzerinden haberdar olunabiliyor. Böylelikle kullanıcıların daha önce kısa mesaj ile aldıkları bildirimler, uygulama bildirimleri ile tek ekrandan çok daha kolay ve anlık takip edilebiliyor.

UpCall’u indirmek ve kullanmak ücretsiz

UpCall uygulaması Apple Store ya da Google Play üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. UpCall’un bilinmeyen numaraları göstermesi için aranılan kişinin isminin paylaşılmasına izin vermiş olması gerekiyor. Bunun için arayan kişinin kaydının Turkcell Rehber’de ya da Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş’nin veri tabanında yer alması gerekiyor. Turkcell’in arama servislerinin aboneleri, bu SMS servislerinin tek bir platforma dönüştürülmüş hali olan UpCall üzerinden bildirimleri de ücretsiz alabiliyor.

Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümleri üstün teknolojik altyapısıyla sunmaya devam ediyor. Arama sistemlerine UpCall uygulamasını entegre eden ilk şirket olarak sektöre öncülük eden Turkcell Global Bilgi, bu sayede aramalarına konu ekleyerek Turkcell’lileri ne amaçla aradığını iletebilecek. Böylece arama deneyiminde fark yaratarak sektöre yön verecek.

Android Upcall uygulamasını indirmek için tıklayınız

iPhone Upcall uygulamasını indirmek için tıklayın

*Özelliklerde faydalanabilmek için aradığınız tarafta Upcall uygulaması yüklü olmalıdır.