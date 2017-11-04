Uygun Fiyatlı 4K Çözünürlükte Televizyonlar Listesi (Kasım 2017)

Televizyon almak neredeyse araba seçmek kadar teferruatlı bir işleme dönüşebiliyor. Gittiğiniz mağazada satış görevlisini dinlemek yerine araştırmayı seçtiyseniz doğru yerdesiniz.

4K çözünürlükte alınabilecek televizyonların fiyatına göre listesini oluşturduk. Fiyatlar muhtelif sitelerden anlık fiyatına göre eklendi. Fiyatlar tarihe ve kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.

Liste 39 ile 43 inç arasındaki televizyonları içeriyor.

Vestel 40UB6300 40″ 102 Ekran 4K UHD LED TV (1400 – 1600 TL )

Şu an için piyasadaki en ucuz 4K televizyonlardan birisi. Smart özelliği yok. İnternete bağlanamıyor. Kanal geçişleri zayıf 2sn civarında ve komutlar işleyemediğinde bir müddet beklettikten sonra bütün komutları sırasıyla işliyor. TRT 4K kanalını izlerken haz alabilrisiniz. Fakat bazı hareketli sahnelerde gölgelenme yapabilir. Kalıcı logolar aynı şekilde gölge yapabilir. Kullananlar varsa yorumlarınızı bekliyoruz. 4K televizyon için fiyatı cazip fakat bütçeye göre tercih edilebilir.

Vestel 40UB8900 Smart Model (Ethernet + Wi-Fi) olan modeli ise 1700 ile 2000 TL arasında satılıyor. Youtube, film gibi etkinlerikleri size sağlıyor.

Arçelik A40L 9672 5W Ultima UHD Televizyon (1900 – 2500 TL)

Sd yani karasal yayın kötü. HD yayınlar ise idare tatmin edici. TRT 4k yayını güzel. HD yayınlarda sahne geçişlerinde sıkıntı olma ihitmali var. Wi-Fi ve Smart özelliği bulunmakta. Dahili uydu alıcısında kanal geçişleri iyi. İnternet bağlantısı iyi fakat kablosuz bağlantı tv açılıp kapandığında sıkıntı ayratabiliyor. Işık sızması olabilir. Fiyatına göre iyi bir seçim demek zor.

Philips 43 İnç 43PUS6101 108cm Ekran 4K Ultra HD Televizyon (2000 – 2200 TL)

Philips televizyonlar genelde kanal geçişleri ve kanal kaydetme konusunda fazla şikayet alıyor. Fakat görüntü konusunda oldukça iyi diyebiliriz. Televizyon smart destekli ve Wifi ile etherneti destekliyor.

Tv’nin Philips 43PUS6201 modelinde Android versiyonu da bulunmakta. Cihaz 2100 TL ile 2500 TL arasında bir fiyattan satılıyor.

Fiyatı uygun olan bu televizyonların HDR desteği bulunmuyor. Ayrıca oyun oynamak için bakıyorsanız iyi bir destek sunmuyor.

Samsung UE-43KU7000 (2200 – 2500 TL)

Kullanıcı yorumlarının iyi olduğu en uygun fiyatlı 4K tv’lerden birisi. Kumanda ve genel tasarım iyi. SMART özelliği, Wifi ve ethernet desteği mevcut. HDR desteği de bulunuyor. 3D takıntınız yoksa ki artık olmasa daha iyi olur, güzel bir cihaz ve fiyat performans ürünü olan bu televizyonu tavsiye ediyoruz. Cihazda HDR desteği bulunuyor.

LG 43UJ651V LED Televizyon (2500 TL)

Görüntüler canlı ve renkli. Film izlerken güzel bir haz veriyor. Kumandası beğenilmiyor.

Size önerebileceğimiz ve 4K televizyonların listesi bu şekilde. Eğer satın almayı düşündüğünüz bir televizyon varsa bize bildirebilir ve hakkında detaylı bili alabilirsiniz.