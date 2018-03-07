Uzmanlar Apple Telefonların Ortalama Kullanım Süresini Hesapladı

Analitik şirket Asymco’nun uzmanları Apple telefonlarının ortalama kullanım sürelerini hesapladı.

Bu bilgilere dayanarak Asymco Apple telefonlarının ortalama 4 yıla aşkın kullanılabildiğini gözlemledi.

Hesaplamalar şirketin 2.05 milyar akıllı telefonu ve bilgisayarı sattığı şu an Apple’ın şirketi tarafından sağlanan açık bilgilere dayanıyordu. Aynı zamanda 750 milyon cihaz artık kullanılmıyor.

iPhone ve Mac sevenlerinin cihazlarını daha uzun süre terk etmeme eğiliminde oldukları belirtiliyor. Dolayısıyla, 2008’de bu gösterge bir buçuk yılı aşmadı.

Daha önce Apple’ın 2018 sonlarında piyasaya sürmeyi planladığı, iPhone’un üç yeni modeli olduğu bildirildi.