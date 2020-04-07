VALORANT KAPALI BETA DÖNEMİ BAŞLADI

RIOT GAMES’IN TAKTİKSEL NİŞANCILIK OYUNU VALORANT™’IN KAPALI BETA DÖNEMİ BAŞLADI

Riot Games’in rekabete dayalı, karakter tabanlı PC oyunu VALORANT’ın kapalı beta dönemi bugün başladı. Türkiye, Kanada, Avrupa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli olan kapalı beta dönemi, bugün (7 Nisan 2020) saat 15.00’da Türkiye’deki oyunculara kapılarını aralıyor.

Riot Games’in merakla beklenen yeni oyunu VALORANT, bugün saat 15.00 itibariyle kapalı beta dönemine başlıyor. Riot Games Türkiye ekibi tarafından yerelleştirilerek tamamen Türkçe hale getirilen VALORANT’ın kapalı beta döneminde oyuncuları daha önce görmedikleri yeni bir şampiyon ve yeni bir harita bekliyor.

Kapalı Beta’ya oyuncular nasıl katılacak?

Tamamen ücretsiz olan VALORANT’ın kapalı beta dönemine katılmak için de herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor. Oyuncular Riot hesaplarını Twitch’e bağlayıp belirli yayıncıları izleyerek kapalı betada yer alma şansı yakalayacaklar. Erişime hak kazanmak isteyen oyuncuların izlemesi gereken yayınlar ise şu şekilde:

10000 DAYS

PANKYLOL

PATCUTEZ

MITHRAIN

ROOTTHEGAMER

JAHREIN

TECONE

GANDHIT

LEYLUNEHAR

FEITV

THALDRINLOL

BERKRIPTEPE

UNLOSTV

ALPERBICEN

WTCN

ALPTV

VIDEOYUN