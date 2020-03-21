Vatan Bilgisayar mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Vatan Bilgisayar’da koronavirüs sebebi ile aktif mağazalarına ara veren markalardan oldu.
Konu ile ilgili basın bülteni yayınlayan firma durumu aşağıdaki şekilde duyurdu.
Vatan Bilgisayar geçici olarak mağazalarını kapatıyor
Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını düşünen Vatan Bilgisayar 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren mağazalarındaki faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldı.
Vatan Bilgisayar, Türkiye’de etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) salgınında vaka sayısının artması sonucu bir önlem kararı aldı. Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını en büyük önceliği olarak gören Vatan Bilgisayar, salgın sebebiyle 22 Mart 2020 Pazar gecesinden itibaren tüm mağazalarının faaliyetlerini geçici bir süre için durdurma kararı aldı.
Bu süreçte Türkiye’nin teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için www.vatanbilgisayar.com adresindeki online mağazanın hizmete devam edeceği belirtildi.
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