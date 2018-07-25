Veeam 1 Milyar Dolarlık Yazılım Şirketi Olma Hedefine Daha da Yaklaştı

Veeam İş Ortaklarını Güçlendirip Büyük Şirketlere Yönelik Stratejilerini Hızlandırırken

1 Milyar Dolarlık Yazılım Şirketi Olma Hedefine Daha da Yaklaştı

İstanbul, Türkiye: 25 Temmuz 2018: Hiper Erişilebilir Şirketler için Akıllı Veri Yönetimi sağlamada lider Veeam® Software satışlarında 40. çeyrek üstüste çift haneli büyüme gerçekleştirdiği 2018’in ikinci çeyreğinin finansal sonuçlarını açıkladı. Veeam, bu dönemde satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 20 artış kaydetti ve her ay ortalama 4.000 yeni müşteri kazanımını devam ettirdi. Bugün Veeam’in dünya çapında 307.000’den fazla müşterisi bulunuyor.

Veeam Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay IDC’ye göre Veeam’in veri koruma ve kurtarma yazılımı pazarında hem hızı hem de şirket performansıyla lider olduğunu[i] ve müşterilerinin hiper erişilebilirlik taleplerini karşılayamayan geleneksel tedarikçilerin önüne geçtiğini belirtiyor. “Veeam’in elde ettiği bu liderlik, kanal iş ortakları ile güçlü ilişkileri, stratejik iş ortaklarını, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini anlamaktaki uzmanlığı ve bunlara yönelik yenilikçi, güçlü ve kullanımı kolay çözümleri sayesinde oldu.”

McKay yılın ikinci yarısıyla birlikte Veeam için çok hareketli bir dönemin başladığını belirterek sözlerine devam ediyor. “Yoğun bir şekilde pazara açılma stratejilerine, müşteri kazanımlarına, çalışanlara ve süreçlere yatırım yapıyoruz. Ayrıca büyük ölçekli şirketlere yoğunlaşırken asıl pazar segmentlerimize olan sözlerimizin arkasında durarak onları güçlendirmeye de devam ediyoruz. Hiper erişilebilirliği sağlamaya olan odağımız çok sağlam ve müşterilerimizden de karşılık buluyor. Gerek geleneksel oyunculardan, gerekse de 10 yıldan uzun zamanda elde ettiğimiz ve sürdürdüğümüz başarımızı örnek alarak bizi yakalayıp karlılığımızı elde etmek isteyen yeni oyunculardan pazar payı almaya da devam ediyoruz.”

İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler