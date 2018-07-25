Veeam 1 Milyar Dolarlık Yazılım Şirketi Olma Hedefine Daha da Yaklaştı

Veeam İş Ortaklarını Güçlendirip Büyük Şirketlere Yönelik Stratejilerini Hızlandırırken
1 Milyar Dolarlık Yazılım Şirketi Olma Hedefine Daha da Yaklaştı
İstanbul, Türkiye: 25 Temmuz 2018: Hiper Erişilebilir Şirketler için Akıllı Veri Yönetimi sağlamada lider Veeam® Software satışlarında 40. çeyrek üstüste çift haneli büyüme gerçekleştirdiği 2018’in ikinci çeyreğinin finansal sonuçlarını açıkladı. Veeam, bu dönemde satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 20 artış kaydetti ve her ay ortalama 4.000 yeni müşteri kazanımını devam ettirdi. Bugün Veeam’in dünya çapında 307.000’den fazla müşterisi bulunuyor.
Veeam Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay IDC’ye göre Veeam’in veri koruma ve kurtarma yazılımı pazarında hem hızı hem de şirket performansıyla lider olduğunu[i] ve müşterilerinin hiper erişilebilirlik taleplerini karşılayamayan geleneksel tedarikçilerin önüne geçtiğini belirtiyor. “Veeam’in elde ettiği bu liderlik, kanal iş ortakları ile güçlü ilişkileri, stratejik iş ortaklarını, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini anlamaktaki uzmanlığı ve bunlara yönelik yenilikçi, güçlü ve kullanımı kolay çözümleri sayesinde oldu.”
McKay yılın ikinci yarısıyla birlikte Veeam için çok hareketli bir dönemin başladığını belirterek sözlerine devam ediyor. “Yoğun bir şekilde pazara açılma stratejilerine, müşteri kazanımlarına, çalışanlara ve süreçlere yatırım yapıyoruz. Ayrıca büyük ölçekli şirketlere yoğunlaşırken asıl pazar segmentlerimize olan sözlerimizin arkasında durarak onları güçlendirmeye de devam ediyoruz. Hiper erişilebilirliği sağlamaya olan odağımız çok sağlam ve müşterilerimizden de karşılık buluyor. Gerek geleneksel oyunculardan, gerekse de 10 yıldan uzun zamanda elde ettiğimiz ve sürdürdüğümüz başarımızı örnek alarak bizi yakalayıp karlılığımızı elde etmek isteyen yeni oyunculardan pazar payı almaya da devam ediyoruz.”
İkinci Çeyrekteki Önemli Gelişmeler
- Veeam Erişilebilirlik çözümleriyle koruduğu 307.000 müşteri ve 17,6 milyondan fazla iş yüküyle ortalama her ay 4.000 müşteri kazanmaya devam ediyor. Yeni Veeam müşterileri arasında University of Nevada Las Vegas (UNLV), Carmax, Anheuser Busch Employee Credit Union, WWF-Avustralya, REWE International AG ve Payboost yer alıyor.
- Veeam Stratejik İttifak iş ortaklıkları bir önceki yıla göre üç haneli büyümeye devam ediyor. Veeam ve global iş ortakları arasındaki ortak fırsatlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 183’lük bir artış gösterdi. Veeam ayrıca HPE, NetApp ve Cisco ile gerçekleştirdiği ortak satışlar sonucunda bir önceki yıla göre hem tamamlanan anlaşmalar hem de elde edilen cironun iki katına çıktı. Veeam bu yıl ilk defa verilen HPE “2018 Yılın Büyüyen Teknoloji İş Ortağı – Veri ve Analitik Çözümleri Ödülü”ne yüksek erişilebilirlik depolama ve veri koruma çözümlerinin büyümesi ve liderliğinden dolayı layık görüldü. Bu ödül, Veeam’in HPE iş ortağı ekosisteminde tanınan bir marka olduğunu ortaya koyarken HPE’nin global tedarik zinciri süreçlerine ve sistemlerine entegre olarak Veeam Hyper-Availabilityçözümlerinin pazara çıkmasını takiben daha hızlı bir şekilde yaygınlaşmasına da yardımcı oluyor. Veeam ayrıca Veeam Availability Platform™ ve Pure Storage Flash Array arasındaki güçlü entegrasyon sayesinde modern şirketler için iş sürekliliği, çeviklik ve zeka da sağlıyor. Veeam’in Flash Array’e snapshot entegrasyonunun eklenmesi ve bunun Flash Blade for Rapid Recovery ile kombinasyonu da modern, basit ve gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen uçtan uca bir platform sunuyor.
- Bulut, bir önceki yıla göre yüzde 64 büyüyerek Veeam’in en hızlı büyüdüğü segment olmaya devam ediyor. Veeam Bulut ve Hizmet Sağlayıcı (VCSP) programındaki yaklaşık 20.000 iş ortağının 4.500’ten fazlası Veeam Cloud Connect kullanarak BaaS ve DRaaS sağlıyor.
- Yeni abonelik ürünlerindeki yüksek büyüme ve katılım gözle görülür bir hızla artmaya devam ediyor. Veeam Backup for Microsoft Office 365 abonelik satışları bir önceki yıla göre yüzde 1.249 arttı. Bugüne kadar 35.000’den fazla kurum ve 4,1 milyon Microsoft Office 365 posta kutusu Veeam Backup for Microsoft Office 365’i indirdi. Veeam Availability Suite versiyon 9.5 Update 3, Veeam Backup & Replication’ın Veeam Agent for Microsoft Windows ve Veeam Agent for Linux’ı (Veeam Agents) kurup yönetmesine imkan vererek fiziksel, sanallaştırılmamış sunucularla uç noktaların yanı sıra herhangi bir açık bulut iş yükünü de korumasını sağlıyor. Aracıların abonelik satışları, bir önceki yıla göre yüzde 220’den fazla arttı.
- Veeam dünya çapındaki 3.600’den fazla çalışanını artırmaya da devam ediyor. Veeam Çekya’nın başkenti Prag’da açtığı yeni araştırma ve geliştirme merkeziyle mühendislerin yenilikçi veri yönetimi, otomasyon ve hiper erişilebilirlik teknolojileri üzerinde çalışacağı imkanlar sağladı. Veeam Ar-Ge ekiplerinin içerisindeki 300 yeni iş olanağının büyük çoğunluğu uzmanlaşmış yüksek teknoloji görevleriyle kalite kontrol üzerine olacak.
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