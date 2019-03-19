Veeam, Türkiye’deki İş Ortaklarını Ödüllendirdi

Akıllı Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Veeam® Software, İstanbul’da gerçekleştirdiği Partner Summit ile ProPartner’ları ve Bulut ve Hizmet Sağlayıcı’ları ile bir araya geldi. Etkinlikte, yıl içerisinde şirketlerin Akıllı Veri Yönetimi yolculuğunda, en doğru ürün ve hizmetleri sunarak desteklerken işlerini büyütmede başarı gösteren 2018’in En Başarılı İş Ortakları ödüllendirdi.

Veeam Kanal ve İşbirliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gilles Pommier; Veeam’in iş ortaklarına öncelik veren bir şirket olduğunu ve iş yapış şekillerinin ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini anladıklarını belirtiyor. “Bu ihtiyaçlara uyabilme başarımızdan dolayı gururluyuz. Aynı zamanda iş ortaklarımızın da en yeni ürünlere, birinci sınıf eğitime ve destek ve uzman ekosistemimize erişebilmelerini sağlıyoruz. İş ortaklarımızın, müşterilerinin verileriyle çok daha fazla şey başarabilmelerine destek olarak, farklı çözümler ve ürünler sunarak, çoklu bulut ortamları için yeni kazanç fırsatları tespit ederek işlerini büyütmelerine yardımcı olacak yeni veri yönetimi yetkinlikleri sunduğumuza inanıyoruz. Tüm işimiz kanal üzerinden gerçekleşiyor. Türkiye’deki iş ortaklarımızın geçtiğimiz yıl kazandıkları başarıları kutlamaktan ve işletmelerin gerçek iş dönüşümlerine yardım eden iş yapışlarını ve yeteneklerini görmekten dolayı çok heyecanlıyız.”

Etkinlikte konuşan Veeam Türkiye Dağıtım, Bulut ve İşbirlikleri Yöneticisi Nurper Rodoplu, global işbirlikleriyle birlikte sundukları çözümleri geliştirmenin ve iş ortaklarına her büyüklükteki şirket için en iyi erişilebilirlik çözümlerini sunmanın önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “2018’de bulut veri yönetimi yetkinliklerimize önemli yatırımlar yaptık ve HPE, NetApp, Cisco ve Lenovo gibi sektörünün lideri olan iş ortaklarımızla sunduğumuz çözümleri de geliştirdik. İş ortaklarımıza sunduğumuz en kapsamlı çözümler sayesinde onlar da müşterilerinin Akıllı Veri Yönetimi yolculuklarına yardımcı olabilecekler. İş ortaklarımızın gerçekleştirdiği başarılı işlerin farkında olduğumuzu göstermek ve onların bu başarılarını ödüllendirmekten dolayı çok heyecanlıyız. Bu başarıyı 2019 ve daha ileri dönemlere de taşımayı umuyoruz”.

Veeam’in başarısının arkasındaki en büyük faktörün yüzde 100 kanal üzerinden çalışması olduğunu belirten Veeam Türkiye Kanal Yöneticisi Onur Karabulut “Güçlü kanal yapımız iş ortaklarımızın da bize karşı güven duymalarını sağlıyor. Yüzde 100 kanal üzerinden çalışan bir modelimiz var ve Veeam olarak doğrudan satış gerçekleştirmiyoruz. Bu yüzden de asıl farkı yaratan iş ortaklarımız. Hepimiz Partner Summit’te bu başarıyı ödüllendirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz. ProPartner Programımıza yaptığımız yatırım onu çok daha basit ve katılımı kolay hale getirdi. Bu program sayesinde iş ortaklarımız da ek gelir kaynaklarına sahip oluyorlar. Bu da bizim sürekli başarımızın ve büyümemizin arkasındaki en önemli neden. 2019’da da aynı başarıyı sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.

2019 Veeam Partner Summit’te ödül alan ProPartner’ları ve VCSP’leri:

Yılın En Hızlı Büyüyen İş Ortağı: Info Türk

Yılın En Önemli Projesini Yapan İş Ortağı: Febrics

Yılın En Aktif Satış Yapan İş Ortağı: Artı & Artı

Yılın En İyi Bulut Hizmet Sağlayıcı İş Ortağı: Vodafone

Yılın Agent Satışında En Başarılı İş Ortağı: Turkcell

Yılın En Önemli Projesini Yapan İş Ortağı: Treo

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