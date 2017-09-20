VeeamON Forum Türkiye 2017 Kayıtları Başladı

Sektörün önde gelen BT profesyonellerini bir araya getirecek olan VeeamON Forum Türkiye 2017 için geri sayım başladı. Etkinliğin ana teması ise iş sürekliliği ve siber güvenlik.

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Kesintisiz çalışan şirketlerin ve iş sürekliliği üzerinde modern veri merkezlerinin etkisinin tartışılacağı VeeamOn Forum 2017, 5 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte sektörün uzman isimleri tüm uygulama ve veriler için uçtan uca bir koruma stratejisi oluşturulması, sektörün son gündemi fidye yazılımlarına karşı önlemler, sanal ve fiziksel ortam çözümleri ile dijital dönüşüm ve karma buluta geçiş ile çözülen BT sorunlarının çözümüne kadar bir çok konu gündeme taşınacak.

Kesintisiz çalışırlık konusu önemini artırırken, gerçekleştirilen Veeam Kesinitisiz Çalışırlık Raporu’na göre büyük şirketlerin yüzde 82’si “Kesintisiz Çalışırlık Farkı” problemi yaşadığını ve bu problemin yılda 21.8 milyon dolara ulaşan zararlara yol açtığını gözler önüne seriyor. Ayrıca araştırmaya katılanların 3’te 2’si de bu yüzden gerçekleştirmek istedikleri inovasyonların hayata geçemediğini belirtiyor.

VeeamON Forum Türkiye 2017’de çözüm sağlayıcı ve müşteri olarak bir çok önemli isim de düzenlenecek panallerde katılımcılarla buluşacak. İlk panelde dijital dönüşümün vazgeçilmez iki bileşeni olan iş sürekliliği ve siber güvenlik konusunun tartışılacak. İkinci panelde ise son dönemin en önemli gündem başlıkları arasında yer alan Endüstri 4.0 ile otomasyonun otomotiv ve üretim sektörüne etkileri konuşulacak. Katılımcıların, karşılaştıkları sorunlara çözüm arayacakları bu etkinlikte ayrıca kesintisiz çalışırlık için uçtan uca çözümlere yönelik inovatif yaklaşımlar da gün içerisindeki oturumların gündeminde olacak.

Her yıl yüzlerce BT profesyonelini ağırlayan VeeamON Forum Türkiye 2017 hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt yaptırmak için https://go.veeam.com/veeamon- forum-turkey adresini ziyaret edebilirsiniz.