Vestel, akıllı ürünlerde Amazon ile iş birliğini IFA’da duyurdu

Berlin’de düzenlenen uluslararası IFA fuarına 27’nci kez katılan Vestel, geliştirdiği akıllı teknolojiler ile dikkatleri üzerine çekti. Elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, cep telefonundan profesyonel ekranlara tüm teknolojileri akıllandıran Vestel, 3000 metrekarelik dev fuar standında 790 adet ürün sergiledi.

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Vestel’in akıllı teknolojileri, Amazon ile gerçekleşen iş birliği ile daha da güçleniyor ve tüketicisine yeni bir deneyim sunuyor. IFA 2017’de duyurulan iş birlikleri kapsamında; Vestel’in ürettiği akıllı çamaşır makinelerine entegre edilen Amazon Dash Replenishment hizmeti ile artık deterjan ve yumuşatıcı siparişlerini makineler kendileri verecek. Amazonla yapılan diğer bir işbirliğine göre Vestel’in ürettiği televizyonlar, Amazon’un ev içi akıllı asistan cihazı Alexa’nın ekosistemine dâhil oldu. Böylece tüketiciler Amazon Echo veya Echo Dot'u kullanarak Alexa ile konuşarak TV’sini sesli komut ile kontrol edebilecekler.

Geleceğin akıllı ev ve akıllı şehir sistemlerine imzasını atan Vestel, IFA’da teknolojik ürünlerini sergiledi. Vestel’in gelecekte tüketicilerine sunmayı planladığı akıllı ürün ve servislerin üç boyutlu video gösterisi fuarın dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Vestel, Nesnelerin İnterneti kavramı ile üretmiş olduğu ürünlerinin “Smart Home-City (Akıllı Ev-Şehir)” konseptine entegrasyonunu tamamlayarak yerli teknolojideki çıtayı yine yükseltti. Buzdolaplarından klimalara, çamaşır makinelerinden kahve makinelerine kadar Vestel’in tüm ürünleri birbirine bağlı entegre bir şekilde çalışıyor.

IFA’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Dünyanın lider markalarından Amazon ile yaptığımız projelerde tüketici faydasını odağımıza aldık. Dünya standartlarında ürettiğimiz akıllı teknolojilerin yanı sıra, uluslararası bir marka olmak için de gerekli yatırımlara ve anlaşmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Amazon gibi e-ticaret sektöründe kendini kanıtlamış, böylesine başarılı bir marka ile yaptığımız bu iş birlikleri de Vestel’in globalleşme yolundaki adımlarını sağlamlaştırıyor. Vestel olarak, akıllı evler ve şehirler özelinde entegrasyon tamamlandıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Amazon iş birliği ile de tüketicilerimize yeni bir deneyim sunuyoruz. Tüketici elektroniği dünyasının geleceğini oluşturacak ürünlerin tanıtıldığı bu fuarda dönüşümü yakalayanlardan değil, dönüşümü yaratanlardan olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Geleceğin ‘akıllı’ dünyasında Vestel imzası var ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.

Hava durumu, takvim, trafik bilgisi, senkronize edilmiş sosyal medya ağları ve haber akışı ile kişiselleştirilmiş bir görsel asistan olarak tanımlanan ‘Vestel Akıllı Ayna’ IFA’nın sürprizlerinden biri oldu.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, 1-6 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da, hayatı kolaylaştıracak akıllı ürünlerini sergiledi. Elektronik ürünlerden beyaz eşyaya, cep telefonundan profesyonel ekranlara tüm teknolojileri akıllandıran Vestel, fuara toplam 790 adet ürünle katıldı. Vestel’in ürettiği akıllı teknolojiler katılımcılara, geleceğin teknolojisini deneyimleme imkânı sundu.

“Geleceğin ‘akıllı’ dünyasında Vestel imzası olduğu için gururluyuz”

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Akıllı şehirler, insanlara hayatlarını daha verimli ve daha kolay sürdürme imkânı sağlıyor ve konforlu yaşamın avantajlarını sunuyor. Dünyada entegre olarak kurulan akıllı şehir sayısı henüz çok az olsa da, akıllı sistemler sayesinde, enerji ve su yönetimi, trafik çözümleri, sokak aydınlatması, sağlık hizmetleri ve ev teknolojileri gibi konularda çok başarılı sonuçlar elde ediliyor. Vestel Akıllı Şehir konsepti, cihazların birbirine bağlandığı “Nesnelerin İnterneti” platformunda, geleceğin akıllı dünyasını tüketicilere sunuyor. Şehirlerde trafik ışıklarından elektrikli arabalara, akıllı telefonlardan dijital bilgi ekranlarına kadar her şey birbirine bağlı olacak. Tüketici elektroniği dünyasının seyrini değiştirecek ürünlerin tanıtıldığı bu fuarda; dönüşümü yakalayanlardan değil, dönüşümü yaratanlardan olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Geleceğin ‘akıllı’ dünyasında Vestel imzası var ve bundan gurur duyuyoruz” dedi.

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