Vestel, GameX 2017’de oyun severleri bekliyor

Vestel, 14-17 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda yerini alıyor. Oyun tutkunlarını deneyim alanında en yeni teknoloji ürünleri ve birbirinden eğlenceli oyunlarla karşılayacak olan Vestel, bu yıl ayrıca fuarın klasik haline gelen Cosplayer yarışmasının ödül sponsoru da oldu.

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Vestel, en büyük dijital oyun ve eğlence fuarlarından biri olan GameX 2017’de binlerce oyun severi ağırlayacak. Vestel’in GameX 2017 Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda 64 metrekarelik standında 4K SMART 65UB9100 65" LED TV, Venus Z10,5580,5570 model cep telefonları, K550 Desibel kulaklıklardan oluşan son teknoloji ürünlerini sergilerken, oyun severlere de heyecan dolu 4 gün yaşatacak.

Bu yıl GameX’in klasiği haline gelen kostüm ve performans yarışması Cosplayer’ın ödül sponsoru da olan Vestel; dereceye girenlere, yarışmanın ruhuna uygun olarak Star Wars desenli 22FA7100 LED TV, Star Wars desenli Mix&Go, Desibel K550 Siyah Kulaklık, Desibel H450 Bluetooth Hoparlör, Desibel H400 Siyah Bluetooth Hoparlör hediye edecek. Ayrıca fuar ziyaretçileri, 16-17 Eylül tarihlerinde Vestel standında bir Cosplayer ile fotoğraf çekilme şansı elde edecek.

Birbirinden eğlenceli oyunlar Vestel standında

Dijital oyun severlerin GameX 2017’deki Vestel deneyim alanında oynama fırsatı yakalayacağı oyunlar arasında yer alan Digital Penaltı Oyunu ile ziyaretçiler sanal bir kaleciye karşı penaltı vuruşu yapacak. Ziyaretçiler uygulama sonrası şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirebilecek.

Ayrıca Vestel VR gözlük ve Venus Z10 ile oynanacak ‘Icaros’ oyunu ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatacak. Katılımcılar kendi yönlendirmeleri ile dağların arasında dolaşıp puan toplayarak heyecan dolu bir tecrübe yaşayacaklar.