Vestel Veo Yerli Otomobil Hakkında Basın Açıklaması Yaptı

Bugün ajanslara düşen, Vestel'den yer otomobil patent başvuru haberleri hakkında Zorlu Holding bir basın bülteni yayınladı.

Basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

11 Ekim 2018

Bugün medyaya yansıyan “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nda yer alan

Zorlu Grubu’nun, Vestel Elektronik aracılığıyla otomobil tasarımı ile tescil

başvurusu yaptığına yönelik” haberlerdeki bazı ifadeler gerçeği

yansıtmamaktadır.

Vestel’in geleceğin elektrikli otomobil dünyasına kendi markası ile otomobil

üretmek gibi bir planı bulunmamaktadır. Haberlerde bahsi geçen VEO; 1600 kişiyi

aşkın Ar-Ge ekibi ile 8 Ar-Ge merkezinde yürütülen kokpit tasarımları, şarj

istasyonu tasarımları gibi otomobil elektroniğinin de içinde yer aldığı konsept

çalışmalar sırasında ortaya çıkarak, başvurusu yapılmış bağımsız bir tasarım

çalışmasıdır.

Bilindiği üzere Vestel, 2017 yılında yaptığı 408 patent başvurusu ile Avrupa

Patent Ofisi’ne (European Patent Office) en çok patent başvurusu yapan ilk 100

şirket sıralamasındaki tek Türk şirketidir.

Vestel olarak ilgi alanımızın sadece otomobil elektroniği olduğunun altını çizer,

haberlerde bahsi geçen konunun Türkiye’nin yerli otomobil çalışmalarıyla hiçbir

bağlantısı bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Zorlu Holding