Vodafone Baykuş Ödüllerinden 5 Ödül ile Ayrıldı

Pazar araştırmaları alanındaki başarılarıyla dikkat çeken Vodafone, Türkiye araştırma sektörünün en prestijli ödülü olarak kabul edilen Baykuş Ödülleri’nde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödülleri topladı. Vodafone, Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde 5 ödül birden kazandı.

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20 Eylül 2017 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye’de pazar araştırmaları alanındaki tek ödül töreni olan Baykuş Ödülleri’nde bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından sektörün en başarılı pazarlama ve sosyal araştırma projelerini ödüllendirmek amacıyla beşincisi düzenlenen Baykuş Ödülleri’nde geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödülleri toplayan Vodafone toplam 5 ödül birden kazandı. Vodafone, sektörün nabzını tutan başarılı araştırma projeleriyle 3 Gümüş ve 2 Bronz Ödül’e layık görüldü.

4 kategoride 5 ödül

Vodafone Türkiye Araştırma Ekibi, mobil uygulama kullanıcı deneyiminden iletişim performansını artırmaya, marka algısını güçlendirme çalışmasından müşteri bakış açısı ile servis tasarımı geliştirmeye kadar farklı alanlarda araştırma projeleri yürütüyor. Ekip, Baykuş Ödülleri 2017’de “Usta Baykuş” kategorisinde “Aklından Bir Uygulama Tut” projesiyle Bronz, “İçgörülü Baykuş” kategorisinde “Aboneyi ‘Cep’te Göremeyenlerde Bugün” projesiyle Gümüş, “İnatçı Baykuş” kategorisinde “Israrlı Takip Başarıyı Yakalar” projesiyle Gümüş ve “İnovatif Baykuş” kategorisinde “Çizgi Altı: Teknolojik Yaklaşımla Sıcak Takip” projesiyle Bronz, “Nasa’da Başlayan Yolculuk” projesiyle ise Gümüş Ödül aldı.

Vodafone’un iletişim teknolojileriyle herkesin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Vodafone Türkiye Marka ve Strateji Direktörü Ebru Özgüç, şunları söyledi:

“Müşterisini dinleyen, müşterisinin istek ve ihtiyaçlarına göre hizmetlerine şekil veren bir markayız. Müşterilerimizin ‘Vodafone’ algısını kalite odaklı ürün ve servislerle sürekli yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, pazar ve tüketici araştırmalarına büyük önem veriyoruz. Bu araştırmalar sonucu elde ettiğimiz müşteri içgörüleri, pazarlama kararlarımıza yön verdiği gibi, her yeni ürün ve hizmetimizin de temelini oluşturuyor. İnovatif ve teknolojik araştırma yöntemlerini geleneksel araştırma çalışmaları ile birlikte kullanarak tüketicilerimizi iş yapış modelimizin kalbinde tutuyoruz. Bu kapsamda, pazar araştırmaları alanında Türkiye’nin tek ödül töreni olan Baykuş Ödülleri’nde farklı kategorilerde gerçekleştirdiğimiz araştırmalarla geçen yıllara kıyasla ödül sayımızı artırarak bu yıl 5 ödül birden almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone olarak, araştırmalarımızla Türkiye’nin dijital geleceğine ışık tutmaya devam edeceğiz.”

9 kategoride 111 proje yarıştı

Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Baykuş Ödülleri, bir kez daha araştırma, araştırmaveren, reklam, reklamveren ve medya, pazarlama, akademi ve iletişim camiasının seçkin isimlerini bir araya getirdi. Baykuş Ödülleri’nin ilk yılından bugüne toplam 147 proje ödüllendirildi. “Meraklı”, “Usta”, “Vizyoner”, “İnovatif”, “İçgörülü”, “Sosyal”, “İnatçı”, “Akademik” ve “Genç Baykuş” kategorileri olmak üzere bu yıl toplam 9 kategoride 111 projenin yarıştığı Baykuş Ödülleri’nde 36 ödül verildi. 6 proje Altın Ödül’e, 15 proje Gümüş Ödül’e, 15 proje de Bronz Ödül’e layık görüldü.

Vodafone Türkiye hakkında

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2017 itibariyle hizmet sunduğu 22,8 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 20 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etmiştir. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet göstermektedir.