Vodafone Logo ve Sloganını Değiştirdi

36 farklı pazarda faaliyet gösteren Vodafone, 2009 yılından bu yana kullandığı “Power To You” sloganını “The future is exciting. Ready?”olarak değiştirdi. Türkiye’de “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” olarak sunulacak sloganın yanı sıra logo’da değişime uğradı. Flat logo modasına uyan Vodafone 2D bir tasarım kullandı.

Colman Deegan: “Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz var”

Tüm Vodafone ülkeleri için heyecan verici bir döneme girildiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan inovasyonlar toplumsal gelişimi son derece olumlu yönde etkiliyor. Vodafone olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın yaşam kalitesini yükselten ve iş yapış biçimlerini dönüştüren yeni teknolojiler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızla da yeni trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına destek olmayı hedefliyoruz.”

Engin Aksoy: “Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olacağız”

Hem Vodafone’un 33 yıllık tarihinde, hem de sektörde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, son 10 yıldır Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonuyla çalışıyoruz. Dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına entegre edecek, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya odaklanıyoruz.

Şimdi de yeni marka kimliğimizle birlikte dijitalleşme vizyonumuzda yeni bir açılıma giderek müşterilerimize geleceğin teknolojileri konusunda ‘dijital yol arkadaşlığı’ yapmayı hedefliyoruz. Bu heyecan verici yolculukta müşterilerimizin de desteğiyle başarılı ve ilham verici işlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

Türkiye’de tarımdan eğitime pek çok alanda birey ve kurumları dijital teknolojilerle tanıştırarak geleceğe birlikte hazırlandıklarının altını çizen Aksoy, şöyle devam etti:

“Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle tüm Türkiye’de 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyünü kuruyoruz. Vodafone Park’ta hayata geçirdiğimiz akıllı stadyum altyapısıyla tüm dünyaya örnek olduk. Girişimcilikte Önce Kadın projemizle Türkiye’nin dört bir yanında kadınlara teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vererek gelir elde etmelerini sağlıyoruz.

Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını belirlemek üzere geliştirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ile işletmelerin Dijitalleşme Endeksini %48’den %53’e çıkardık. Türkiye’nin tüm şehirlerini iş ortaklarımız ile beraber Akıllı Şehir’e dönüştürmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan, Vodafone FreeZone ile 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları yaratırken, dijital müşteriler segmentimiz Vodafone Red ile abonelerimizin her ihtiyacını eksiksiz karşılayarak onlara tarifenin ötesinde bir dünya sunuyoruz.”

Reklam filmini Ridley Scott Associates hazırladı

Vodafone, bugün (6 Ekim) itibariyle 33 yıllık tarihindeki en büyük reklam kampanyasını da başlatacak. Ridley Scott Associates tarafından hazırlanan 60 saniyelik televizyon reklamında, teknolojinin zamanla evrilmesine karşın insan etkileşiminin hep aynı kaldığı anlatılıyor.



Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülkeler: Arnavutluk, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Almanya, Gana, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Lesoto, Malta, Mozambik, Hollanda, Yeni Zelanda, Portekiz, Katar, Romanya, Güney Afrika, İspanya, Tanzanya, Türkiye, Birleşik Krallık.

Vodafone markası altında işbirliği yapılan pazarlar: Brezilya, Kamerun, Kanal Adaları, Kıbrıs, Fiji, Fransız Polinezyası, İzlanda, Papua Yeni Gine, Uganda, Ukrayna, Zambiya.

YouGov araştırması, 18-25 Eylül 2017 tarihlerinde online olarak yapıldı. Araştırmaya Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, Portekiz, Güney Afrika, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan 18-55 (ve üzeri) yaş aralığında toplam 12.766 kişi katıldı.



Vodafone markası

22 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en çok tanınan ve en değerli telekom markalarından biridir. (Brand Finance, 2017)

Orijinal Vodafone logosu 1985 yılında yaratıldı.

“Kanatlıat” figürü logoya 1993 yılında eklendi.

Vodafone’un görsel kimliği 1998 yılında yaratıldı.

Logoya 2001 itibariyle SIM kart entegre edildi.

Görsel kimlik ilk olarak 2005 yılında “tasarımda doğalcılık” akımına uygun bir 3D tasarıma dönüştürüldü.

“Power to you” 2009 yılında Vodafone’un sloganı oldu.

Vodafone, yeni marka konumlandırma stratejisini geliştirmek için WPP ajanslarından MEC, Santo, Brand Union ve Kantar ile çalıştı.