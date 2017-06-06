Vodafone Türkiye’nin Dijitalleşmesine Liderlik Edecek

Vodafone, Türkiye'nin dijital geleceğine liderlik etmeyi sürdürüyor. Dijitalleşmenin tüm Türkiye'yi kapsaması için çalışan Vodafone, bireylerden kurumlara herkesin dijital dünyayla buluşmasını sağlıyor.

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Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Türkiye'de en geniş 4.5G kapsamasına ve en fazla 4.5G müşterisine sahibiz. Servis gelirlerinde yıllık , FAVÖK'de %30 artış ile sektörde en hızlı büyüyen operatör olduk. Türkiye, genç nüfusuyla internet penetrasyonu ve kullanımında dünyaya örnek bir ülke. Ulusal Genişbant Eylem Planı'nı 2023 Türkiye'sinin dijital geleceği için destekliyoruz. Vodafone olarak, Türkiye'yi en son teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gerek mobil gerekse sabit pazarda büyümesini sürdürüyor. Dijitalleşmenin tüm Türkiye'yi kapsaması için çalışan Vodafone, bireylerden kurumlara herkesin dijital dünyayla buluşmasını sağlıyor.

Colman Deegan: "Vodafone olarak, "büyük ve dinamik" Türkiye'yi, en son teknolojiler ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Vodafone Türkiye'nin 2016-17 mali yıl sonuçları ve gelecek planları Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Katılımcılara Türkçe olarak hitap eden Deegan, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, Türkiye'de 10'uncu yılımızı başarıyla tamamladık. Geçen mali yılımızda Türkiye'de en geniş 4.5G kapsaması sağlayan ve en fazla 4.5G müşterisine sahip operatör olduk. Sabit genişbantta %55 büyüme ile 562 bin müşterimiz oldu. Servis gelirlerimiz artışla 8 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK %30 artışla 2,3 milyar TL oldu. 20 milyar TL'ye yaklaşan yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Türkiye'nin potansiyeline hep inandık. Türkiye'nin geleceğine de güvendiğimizi söylemek istiyorum. Bunun için önümüzdeki mali yılda 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacağız. Türkiye, genç nüfusuyla internet penetrasyonu ve kullanımında dünyaya örnek bir ülke. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Genişbant Eylem Planı ile bir atılım yaşayacak. Bu planı 2023 Türkiye'sinin dijital geleceği için destekliyoruz. Bu yıl 7-14 yaş çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. 30 ilde 10.000 çocuğa ulaşacağız. Bu girişim, bilgi temelli bir ekonominin gelişmesini destekleyerek Türkiye'nin daha rekabetçi ve başarılı bir ülke olmasında rol oynayacak. Vodafone olarak, Türkiye'yi en son teknolojilerle buluşturmaya devam edeceğiz."

"Vodafone Yanımda" kullanıcılarının sayısı 14 milyona ulaştı

Toplantıda Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da şirketin ticari operasyonlarına değinirken elde ettikleri sonuçları da paylaştı. Buna göre, şirketin mobil müşteri sayısı 22,8 milyona ulaştı. 4.5G lansmanının ilk yılında veri kullanımı iki katına çıkarak 399 petabayt olarak gerçekleşirken, akıllı telefon penetrasyonu da %72 oldu. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise %60 arttı. Bu artışta, sabit genişbant abone sayısının %55 artarak 562 bine ulaşması etkili oldu. Böylece, üç büyük operatör arasında sabit genişbant abone bazını en hızlı büyüten şirket Vodafone oldu. "Vodafone Yanımda" uygulamasıyla dijital müşteri deneyimini artıran şirket, bu uygulamayı kullanan abone sayısını 14 milyona çıkarırken, yaklaşık 44 milyon kişiyi de çeşitli avantajlarla ödüllendirdi. Bu uygulama, 729 milyon kez kullanılarak Vodafone'un en büyük müşteri iletişim kanalı oldu.

Ödüllü kampanyalar

Vodafone, geçen yıl birçok ödüllü pazarlama kampanyasına imza attı. "4bucakG" kampanyası ile Türkiye'nin dört bir yanına giderek "Türkiye'nin en geniş 4.5G kapsamasını" sağlayan operatör olduğunu duyurdu. Vodafone Red müşterilerini Spotify, Netflix, puhutv gibi dünyanın ve Türkiye'nin lider içerik sağlayıcılarıyla buluşturdu. Vodafone FreeZone markası altında "Salla Doldur Kazan", "Kafana Göre Saati" gibi pazarda ilk olan ürünlerle gençlere mobil veriyi en uygun koşullarda sundu.

Evlere fiber internet

Vodafone, sabit hizmetlerini de çeşitlendirdi. Bu kapsamda, "Okula Dönüş" kampanyası ile Vodafone SüperNet'e gelenlere ilk ay ev interneti faturasını hediye olarak sundu. Abonelerine 100 Mbps'ye kadar hız ve sınırsız fiber internet seçenekleri sağladığı yeni "FiberMax" kampanyasıyla 18 ilde 2,7 milyon aileye süper hızlı fiber internet ulaştırmayı hedefliyor. Diğer yandan, Türkiye'nin 81 ilinden Vodafone SüperNet'e başvuru yapan herkes, hiçbir ek ücret ödemeden ve teknik ekibe ihtiyaç duymadan Vodafone'un anahtar teslim kurulum hizmetinden yararlanabiliyor.

2017-18 mali yılında 1 milyar TL'yi aşkın yatırım

Toplantı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Hatiboğlu tarafından 2016-17 finansal verilerinin paylaşılmasıyla sona erdi. Şirketin servis gelirleri bu dönemde artarak 8 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı %30 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr Marjı da %21,2 olarak gerçekleşti. Böylece, Vodafone Türkiye gelir ve FAVÖK büyümesiyle de üç büyük operatör arasında lider oldu. Diğer yandan, şirketin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr'ı 750 milyon TL'ye ulaştı. 2016-17 mali yılında 1,2 milyar TL'lik yatırım yapan Vodafone Türkiye, önümüzdeki yıl 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım daha yapacak. Böylece, şirketin 2006 yılından bu yana Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım 20 milyar TL'yi aşacak.

Son 1 yılda:

-Mobil veri trafiği 4.5G öncesi döneme göre iki katına çıktı.

-Toplam mobil veri trafiğinin %38'i Vodafone 4.5G şebekesi üzerinden gerçekleşti.

-Toplam 4.5G trafiğinin %29'u sosyal medyadan, %39'u videodan geçti.

-En fazla kullanılan uygulamalar YouTube, Facebook ve Instagram oldu.

-Uluslararası dolaşım servisinden yararlanan kullanıcıların sayısı %91 arttı.

-Marka işbirlikleriyle 2 milyon müşteriye 75 milyon TL'yi aşan fayda sağlandı.

Basın bülteni