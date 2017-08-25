Volkswagen T-Roc ile Mini Suv Pazarına Giriyor

Volkswagen, İtalya'daki Como Gölü kıyılarında düzenlenen bir medya sunusunda yeni T-Roc'daki gizemi kaldırdı.

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Yakında satışa sunulacak olan Frankfurt motor fuarında halka açık prömiyerini yapmak üzere yola çıktı. Yeni yüksek sürüş özelliği ile beş koltuklu hatchback bir araba. Tiguan'ın bir alt modeli olan T-ROC 5 değişik motorla gelecek. 3 benzin ve 2 dizel motor olmak üzere satışa sunulacak olan T-ROC sadece ön çeker ve 4 çeker olarak sunuluyor.

2019 yılının başında kullanıma sunulması planlanan iki Volkswagen SUV modelinden biri olan benzersiz tarzdaki T-Roc, ilk olarak 2014 Cenevre motor fuarında konsept otomobil olarak ön izleme yapmıştı.

İlk defa resmi olarak fotoğrafları basına sunulan aracın Renault Captur ve Mercedes-Benz GLA ile rekabet edebileceiği düşünülüyor.

T-Roc, şirketin çok yönlü MQB platformuna dayanan en yeni Volkswagen modelidir.

2019 yılında yapılacak olan Cenevre otomobil fuarında Volkswagen T-Cross Breeze isimli bir SUV daha konsept olarak tanıtılacak.

Uzunluğu 4234mm, genişliği 1819mm, yüksekliği 1573mm olan T-Roc, ikinci nesil Tiguan'dan yaklaşık 131 mm daha alçak 252mm daha kısa, 11mm daha dar. Her ne kadar iki Volkswagen modeli aynı 2603mm dingil mesafesini paylaşıyor olsa da, ray genişlikleri farklıdır; T-Roc'un ön ve arka parçaları sırasıyla 1546mm ve 1572mm'de Tiguan'dan 24mm ve 31mm daha kısadır.

Benzinli motorlar arasında giriş seviyesi 1,0 TSI'da 85kW ve 200Nm'lik bir 1 litrelik üç silindirli bir motor bulunur. Toplam dört model, standart olarak altı ileri manuel şanzıman ve önden çekiş ile birlikte geliyor.

2,0 TSI ve 2.0 TDI olan modellerde ise 7 vites bulunuyor. 4 çekerli modelde sokak sürüşü ve off road sürüşü bulunuyor.

Yol işareti ekranı, adaptif cruise kontrol, şerit değiştirme yardımı, kör nokta izleme, trafik sıkışıklığı yardımı, acil durum asistanı, proaktif yolcu koruması, ana kiriş asistanı ve park asistanı da dahil olmak üzere opsiyonel özellikler.