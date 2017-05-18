Volvo V90 Android Tam Sürüm Android Kullanıyor Haberi

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Google I / O 2017'de öne çıkan yeniliklerden birisi de Android UI kullanan ve özellikleri Android üzerinden kullanılan bir araba. Volvo V90 Cross Country üzerinde geliştirilen Android yazılımı 7 sürümünü kullnıyor.

Android Arabalar

Navigasyonu çalıştırmak, müzik dinlemek, fanları çalıştırmak ve hatta akıllı ev aletlerini bile arabanızdan kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde konsept olarak AUDI ve VOLVO'da birer araç bulunuyor. Geliştirme aşamasında olan bu entegrasyon için seri üretim en iyi ihtimalle 2 yıl içinde gerçekleşecek.

Videolar

Volvo V90 Cross Country

Audi Q8

http://phandroid.com/2017/05/18/volvo-v90-android/