VPN ile internete nasıl girilir?

İstanbul Taksim’de meydana gelen patlamanın ardından dezenformasyon nedeniyle olay ile ilgili yayın yasağı getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da internet erişimini kısıtladığını duyurdu.

Bunun üzerine Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube gibi bir çok sosyal medya platformlarına ulaşım zorlaştı. Çoğu kullanıcı bu yavaşlamadan dolayı şikayet ederken VPN ile nasıl bağlanılacağı araştırılmaya başlandı.

İnternet erişiminin engellemesini devre dışı bırakmak ve özel bir ağa bağlanmayı sağlamak için kullanılan VPN ( Virtual Private Network ) ile sosyal medya platformlarına nasıl ulaşılacağı merak edildi.

VPN üzerinden internete bağlanmak isteyenlere önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Bu sistem çokta sağlıklı değildir. Özellikle VPN’ye bağlıysanız banka hesaplarınıza giriş yapmayınız.

Peki VPN ile sosyal medya hesaplarına nasıl bağlanabilirsiniz?

İOS kullanıcıları için; Öncelikle ayarları açın. Genel sekmesine girin ardından VPN ve aygıt yönetimi kısmını seçin. VPN’i seçtikten sonra ‘VPN Konfigürasyonu Ekle’ seçeneğine tıklayınız. VPN’de istenen bilgileri doldurduktan sonra kimlik doğrulama işlemi yapınız ve işlem tamam.

ANDROİD için ise; Telefonunuzun ayarlar kısmına girip ağ ve internet bağlantınızı VPN’ye çevirin ve bilgileri girip kaydete basın