VR Teknolojisi ile Kaplumbağa Terbiyecisi’nin İçine Girin!

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk resminin en çok tanınan yapıtlarından biri olan Osman Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ni sanal gerçeklik projesine taşıdı. Eserin Oryantalist Resim Koleksiyonu’na girişinin 15. yıldönümünde hayata geçirilen proje, “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi” başlığını taşıyor. VR uygulaması sayesinde izleyiciler, sanatçının çalışma odasını ziyaret edebiliyor, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine girerek kaplumbağaları besleyebiliyorlar.

Pera Müzesi, Osman Hamdi Bey imzası taşıyan Kaplumbağa Terbiyecisi’ni sanatseverlerle yeniden, bu kez dijital bir platformda buluşturuyor. Muse VR tarafından gerçekleştirilen “Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi” başlıklı proje, bu nadide eserin 1906 yılının ilk aylarında, Osman Hamdi Bey’in çalışma odasında deneyimlenmesine olanak tanıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na ait “Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarındaki eserlerle zenginleştirilen ve dönemin karakteristik özelliklerini yansıtan detaylarla örülü bu deneyim, sanatseverleri önce Osman Hamdi Bey’in çalışma odasına taşıyor. İzleyiciler, sanatçının çalışma masasındaki kitaplardan resimlere, gözlük ve fırçalardan fotoğraflara kadar birçok detayı yakından inceleme fırsatı bulurken, Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun içine girerek figür ile göz göze gelebiliyor ve kaplumbağaları besleyebiliyorlar.

Kaplumbağa Terbiyecisi’ne yakından bakış

Osman Hamdi Bey’in, Fransız Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği ve 1906 yılının ilk aylarında Paris Grand Palais’de açılacak Salon sergisine göndermek için üzerinde çalıştığı Kaplumbağa Terbiyecisi’nde, yerdeki yeşillikleri yiyen kaplumbağalar ve onları izleyen Doğulu giysiler içinde bir erkek figürü yer alır. Resimde mekân olarak, Bursa Yeşil Cami’nin üst kat odası kullanılırken, elinde bir ney ve sırtında nakkare veya kudüm cinsinden bir vurmalı çalgı bulunan figürün önünde durduğu pencerenin alınlığında “Şifa’al-kulûp lika’al Mahbub” yani “Kalplerin şifası, Sevgiliyle (Hz. Muhammed) buluşmaktır” yazar. Osman Hamdi Bey, bir yıl sonra, ayrıntılarda bazı farklılıklar içerse de aynı kompozisyonu yansıtan daha küçük boyutlu bir resim daha yapar. Bu ikinci versiyonda, eserin Osman Hamdi Bey’in dünürü Salih Münir Paşa’ya ithaf edildiğini gösteren bir yazı bulunur. Sanatçı “Kaplumbağa Terbiyecisi” ismiyle tanınan eserini resimledikten birkaç yıl sonra, 24 Şubat 1910’da Kuruçeşme’deki yalısında 58 yaşında hayata gözlerini yumar.

Sanatseverleri tablonun bir parçası kılan bu heyecan verici deneyim, Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde Osman Hamdi Bey’e ayrılan özel bölümde sanatseverleri bekliyor.

“Osman Hamdi Bey’in Dünyasına Yolculuk: Sanal Gerçeklik Deneyimi”, Pera Müzesi ziyaretçilerine ücretsiz sunulmaktadır. VR deneyimi hafta içi 11.00 – 14.00 ve 16.00 – 19.00, Cuma günleri 11.00 – 14.00 ve 17.00 – 21.00, hafta sonları ise saat 12.00 – 17.00 arasında ziyaret edilebilir.

Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10:00 – 19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ise 12:00 – 18:00 saatleri arasında gezilebilir. Müzede Cuma günleri hem uzun hem de ücretsiz! “Uzun Cuma”larda müze 18:00 – 22:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. “Genç Çarşamba” günlerindeyse tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.