Ana Sayfa / Haberler / WanaCrypt0r Virüsü Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

WanaCrypt0r Virüsü Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

The Nur 12 Mayıs 2017 Haberler Yorum Yazın

Küresel ransomware saldırısı yani WanaCrypt0r Virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor.

Sponsorlu Bağlantılar...

Crytoplecker virüslerinin bir türü olan şantaj virüslerinin son versiyonu olan yazılım, önceki sürümlerde olduğu gibi bilgisayarlarda bulunan dosyaları şifreliyor. Daha sonra bilgisayarı sadece şantajcılara ödeme yapacak şekilde çalışmasını sağlıyor.

Bilgisayarı başka hiç bir işlem için kullanamıyorsunuz.

Önceki aylarda bu sorundan muzdarip firmalar,bilgisayarcılara da temizleyebilmeleri için binlerce lira ödemek zorunda kalmışlardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May bile konu hakkında açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, hastane sistemine yönelik saldırının dünya çapındaki saldırının parçası olduğunu resmen açıkladı.

ispanya hükümetinede saldırı düzenlendiği söyleniyor ama hükmet bunu yalanladı.

WanaCrypt0r 2.0’ın şubattaki ilk sürümün güncel hâli olduğu düşünülüyor ve virüs bu kez, 300 dolar karşılığında Bitcoin talep ediyor.

Virüsün sebebi NSA (Abd ulusal güvenliği)

NSA'nin kullandığı bir açık keşfediliyor ve bu virüste bilgisayarlara bu şekilde sızmaya başlıyor.

Güvenlik yazılımı şirketi Malwarebytes'a göre RSA-2048 şifrelemesi ile saldırılar yapılıyor.

Bizde henüz bu virüs bulunmadığı için test etme imkanı bulamadık ama uzun yıllardır kullandığımız bir yazılım olan Malwarebytes virüsü etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor. 150 TL'nin üstünde bir lisansı olan ürün biraz pahalı ama gerisi size kalıyor.

https://www.malwarebytes.com/premium/

Bu yazının reklam olmadığını da belirtmek isteriz.

Etiketler

Hakkında The Nur

Canım estikçe blog yazısı yazarım, teknolojiyi ve genel kültür ile ilgilenirim.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Galaxy Note 5 için indirim bekleyenlere müjde Galaxy Note 7R geliyor

Galaxy Note 7 faciası hem yeni Note serisi bekleyenleri hem de Note 5’in fiyatının düşmesini …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Petabayt - Teknoloji Haberleri © 2017 Tüm hakları saklıdır