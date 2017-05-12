WanaCrypt0r Virüsü Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

Küresel ransomware saldırısı yani WanaCrypt0r Virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor.

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Crytoplecker virüslerinin bir türü olan şantaj virüslerinin son versiyonu olan yazılım, önceki sürümlerde olduğu gibi bilgisayarlarda bulunan dosyaları şifreliyor. Daha sonra bilgisayarı sadece şantajcılara ödeme yapacak şekilde çalışmasını sağlıyor.

Bilgisayarı başka hiç bir işlem için kullanamıyorsunuz.

Önceki aylarda bu sorundan muzdarip firmalar,bilgisayarcılara da temizleyebilmeleri için binlerce lira ödemek zorunda kalmışlardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May bile konu hakkında açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, hastane sistemine yönelik saldırının dünya çapındaki saldırının parçası olduğunu resmen açıkladı.

ispanya hükümetinede saldırı düzenlendiği söyleniyor ama hükmet bunu yalanladı.

WanaCrypt0r 2.0’ın şubattaki ilk sürümün güncel hâli olduğu düşünülüyor ve virüs bu kez, 300 dolar karşılığında Bitcoin talep ediyor.

Virüsün sebebi NSA (Abd ulusal güvenliği)

NSA'nin kullandığı bir açık keşfediliyor ve bu virüste bilgisayarlara bu şekilde sızmaya başlıyor.

Güvenlik yazılımı şirketi Malwarebytes'a göre RSA-2048 şifrelemesi ile saldırılar yapılıyor.

Bizde henüz bu virüs bulunmadığı için test etme imkanı bulamadık ama uzun yıllardır kullandığımız bir yazılım olan Malwarebytes virüsü etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor. 150 TL'nin üstünde bir lisansı olan ürün biraz pahalı ama gerisi size kalıyor.

https://www.malwarebytes.com/premium/

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