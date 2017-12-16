Web Sitelerinde Otomatik Açılan Videolardan Yeni Chrome Beta ile Kurtulun

Eylül ayında Google, Chrome 64‘ün otomatik oynatma içeriklerinin yanı sıra otomatik oynatılan videoların varsayılan olarak sessiz hale gelebilme özelliği ile ilgili çeşitli kullanıcı endişlerini ele alacağını söyledi.

Böylece ne yaptığını bilmeyen haber ve benzeri sitelerin artık reklam ya da haber videoları otomatik olarak sesli çalışmayacak.

Gerçekten bu özelliği merak ettiyseniz denemeniz için beta sürümü hazır durumda. https://www.google.com/intl/tr/chrome/browser/beta.html adresinden indireceğiniz Chrome sürümü ile bu yeni özellikleri test edebilirsiniz. Aceleniz yoksa yeni Chrome Ocak ayında zaten otomatik olarak gönderilecek.

Nasıl Çalışacak?

Bu özelliğe ne yazık ki tek seferlik bir kapatma ile mümkün olmayacak. Maalesef bu rezil durumu bir kere daha yaşamanız gerekecek. Kapatılınca alan adı altında herhangi bir sayfa için bu geçerli sayılacak.

Windows 10 HDR modundayken HDR video oynatma için geliştirilmiş bir pop-up engelleyicisi, kötü niyetli otomatik yönlendirmeleri önlemek ek güvenlik tedbirleri ve destek içerir. Chrome OS’de, birden fazla pencere ile daha kolay çoklu görev gerçekleştirmeye olanak tanıyan yeni bir “bölünmüş görünüm” özelliği bulunmaktadır.